Un gobernador dialoguista rechazó la derogación de la ley del Libro: "Pone en riesgo a las librerías de barrio"

La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger es rechazada por el sector editorial, que advierte el perjuicio a las librerías. Un jefe provincial norteño se sumó a las críticas.

Los libreros están en alerta por la derogación de la ley del Libro.

El Gobierno avanza con una serie de iniciativas apuntadas a desregular distintos sectores de la economía. Uno de los proyectos en danza propone derogar la ley 25.542 , conocida popularmente como la "ley del Libro", normativa que protege la actividad librera en el país.

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En las últimas semanas, el borrador impulsado por Federico Sturzenegger comenzó a circular y puso en alerta a libreros, editores independientes y otros actores del rubro, quienes advirtieron por los perjuicios que conllevará.

La ley del Libro nació al calor de la crisis del 2001 y se promulgó en enero de 2002. “Es decir, el kirchnerismo ni siquiera existía”, aclaran los libreros. Es que los libertarios intentan deslegitimar la normativa tildándola de “kuka”.

La derogación también cosechó críticas por parte de mandatarios amigables con la Casa Rosada. El jujeño Carlos Sadir , de la Unión Cívica Radical (UCR), manifestó este lunes su "total desacuerdo" y advirtió que, de ser aprobada por el Congreso, el proyecto generará que las grandes cadenas desplacen a las librerías independientes mediante descuentos que los pequeños comercios no pueden sostener.

"Presentar esta medida como una simple baja de precios es desconocer sus consecuencias de fondo. Sin esta ley, las grandes cadenas podrían desplazar a las librerías independientes mediante descuentos que los pequeños comercios no pueden sostener", señaló Sadir.

En esa línea, precisó que "el resultado sería una mayor concentración del mercado y, a mediano plazo, menos competencia y menos diversidad".

Estoy en total desacuerdo con la intención del Gobierno Nacional de derogar la Ley 25.542 de Precio Uniforme del Libro. pic.twitter.com/eSRedvrI0h — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) July 27, 2026

A la par, Sadir comentó que en Jujuy y en todo el país, "las librerías son mucho más que un comercio, son espacios de encuentro, cultura y trabajo".

"En tiempos dominados por la inmediatez de las redes y los mensajes breves, el libro sigue siendo una herramienta fundamental para formar lectores críticos y ampliar horizontes", finalizó.

En un comunicado, la Cámara Argentina del Libro (CAL) expresó su "profunda preocupación" ante el proyecto de derogación de la Ley 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como la Ley de Defensa de la Actividad Librera.

"Esta norma no busca intervenir el mercado: busca evitar que el mercado limite el acceso a la cultura", indicó.

Además, indicaron que, al fijar el precio único, "la competencia deja de ser un juego de descarte financiero por descuentos y se orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la recomendación y la diversidad del catálogo".

El texto asegura que detrás de cada libro hay una pyme editorial que apuesta, un autor que escribe y un equipo de traductores, ilustradores, correctores, diseñadores y libreros que sostienen un ecosistema cultural reconocido en la región y en el mundo.

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"Defender la Ley 25.542 es cuidar a nuestras editoriales, sostener el trabajo de la cadena del libro en todo el país y garantizar que cada lector siga teniendo la libertad de elegir qué leer", finaliza.

Entre sus principales puntos, la actual ley del Libro garantiza un precio uniforme de venta al público: durante un período determinado tras la publicación, el editor o importador fija un precio de venta que debe respetarse en todo el país.

Por otra parte, garantiza la promoción de la industria editorial, ya que establece medidas para fortalecer la producción nacional de libros y proteger la diversidad.

Asimismo, impulsa políticas públicas para facilitar el acceso al libro y apoyar bibliotecas, ferias y actividades de promoción de la lectura y fomenta la protección de librerías, ya que busca mantener una red amplia de librerías en todo el país, favoreciendo la competencia basada en la oferta y el servicio, y no únicamente en el precio.