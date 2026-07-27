Aníbal Fernández reapareció en La Plata, pidió "cuidar a Axel Kicillof" y se desmarcó del cristinismo

El exjefe de Gabinete visitó la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, para reunirse con funcionarios provinciales y habló con la prensa sobre la interna del PJ, el rol de Sergio Massa y la continuidad de las PASO.

El exjefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández pidió este lunes "cuidar" al gobernador Axel Kicillof como principal referencia del peronismo de cara a las próximas elecciones, tras una visita a la Casa de Gobierno de La Plata , donde se reunió con funcionarios provinciales.

"El peronismo ha cometido demasiados errores como para permitirse volver a cometer nuevos" , advirtió, y remarcó que la salida pasa por discutir y consensuar antes que por improvisar candidaturas: "Hoy el peronismo, sacando a Axel, no tiene a nadie de fuste. Nosotros tenemos que cuidar primero lo que tenemos" .

Fernández destacó el vínculo con la administración bonaerense y aseguró que "la relación con Axel es muy buena" , además de remarcar el respeto y el cariño que dijo sentir por el mandatario, a quien definió como "un tipo formado, un tipo inteligente, un tipo de un máximo nivel" que logró "poner en funcionamiento demasiadas cosas" pese al ahogo financiero que, según su descripción, le impone el gobierno nacional.

Consultado sobre una eventual candidatura de Sergio Massa , evitó descartarlo, pero remarcó que no le corresponde a él definir nombres: "Yo no soy quién para darle nada a nadie. Ahí tenés otro caso, que puede ser Sergio, o puede haber algún tercer caso que aparezca. Nadie está en condiciones de apuntar con un dedo a quién tiene que ser".

El exfuncionario también apuntó contra la dirigencia peronista por errores del pasado, aunque sin dar nombres propios: "Han puesto a sus amigos en lugares críticos y hoy no saben quiénes son" , sostuvo, y graficó con ironía que si se ofreciera dinero a cambio de una lista clara de referentes del PJ de los últimos veinte años, "ninguno sabría qué contestar".

"Cristina Kirchner no puede ser candidata"

Cuando se le preguntó sobre la situación política de la expresidenta Cristina Kirchner, Fernández fue categórico: "Cristina no puede ser candidata", dijo. "A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice 'Cristina libre'. Es un horror eso", resaltó.

No obstante, aclaró que a su entender la titular del Partido Justicialista nacional es inocente de la causa que derivó en su condena e inhabilitación. "Tiene que estar libre porque es inocente, no tiene nada que ver con todo lo que inventaron", afirmó, aunque remarcó que la sentencia que la condenó "no le permite presentarse" a un cargo electivo. Fernández contó que mantiene diálogo telefónico con Kirchner y que la visitó en al menos diez ocasiones.

En cuanto al armado bonaerense, evitó nombrar candidatos para la gobernación y remarcó que la definición dependerá primero de la discusión nacional: "Hay que definir qué vamos a hacer arriba. Para jugar abajo hay varios compañeros que tienen mucho nivel, varios de ellos están en el gabinete provincial", dijo.

Axel Kicillof cargó contra Javier Milei por sus dichos sobre Lula da Silva: Hace pasar vergüenza al país https://t.co/Rf1n4oUC2s — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 26, 2026

Finalmente, Fernández defendió el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se manifestó en contra del desdoblamiento de las elecciones nacionales de las provinciales. Sobre las primarias, dijo ser uno de sus autores durante su paso por el Ministerio del Interior y sostuvo que sirven para evitar el regreso de las internas partidarias: "Las internas no las gobierna nadie, no las conduce nadie. La única forma de emparejar la cancha se consiguió solo con la PASO".

Sobre la posibilidad de convocar a comicios en días distintos de la Nación, planteó: "Lo que sucede en la provincia tiene que estar enlazado con lo que sucede en la nación, y de la misma manera discutir con todo lo que se pueda para llevar adelante estrategia", y aseveró que el peronismo "nunca" impulsó esa práctica en la provincia de Buenos Aires.

Igualmente, reconoció que el desdoblamiento no siempre es una decisión política sino, en algunos casos, una obligación legal: recordó que existen distritos, como Catamarca y Tierra del Fuego, donde la propia Constitución provincial impide unificar las elecciones locales con las nacionales, por lo que "no tiene más remedio" que votarse por separado. Para el resto de los casos, insistió, la elección conjunta sigue siendo, a su criterio, "la mejor forma que el peronismo supo hacer sus cosas" para presentarse unificado ante el electorado.