El Gobierno bonaerense rechazó el proyecto libertario para arancelar salud y educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires

Los ministros de Gobierno y de Salud provinciales la propuesta de Agustín Romo. Se suman así a los cuestionamientos que ya había planteado el gobernador Axel Kicillof el viernes pasado.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó este lunes la iniciativa presentada por legisladores de La Libertad Avanza para para cobrar a los extranjeros el uso de universidades y hospitales en la provincia. Los ministros de Carlos Bianco , y de Salud, Nicolás Kreplak , acusaron al oficialismo nacional de intentar con ese proyecto "tapar el ajuste del FMI", aportaron datos oficiales sobre el bajo uso de los servicios públicos por parte de esa población y resaltaron que, si desean cuidar las arcas bonaerenses "devuelvan los 26 billones de pesos que Javier Milei le robó" a este territorio.

Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, presentó el proyecto para establecer el cobro de la atención sanitaria y de los estudios universitarios estatales a personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó el texto completo de la iniciativa junto con un mensaje en el que planteaba que existían extranjeros que estudiaban y se atendían gratuitamente en el sistema público argentino “mientras odian a la Argentina” , y presentó el proyecto en esos términos.

La propuesta establece que las personas extranjeras sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias mediante un seguro de salud, un tercero obligado o recursos propios, y que en los casos de residencia temporaria, transitoria o precaria la cobertura o el pago del arancel deberá acreditarse antes de recibir prestaciones programadas . Prevé excepciones: nadie podrá ser rechazado o demorado en una urgencia con riesgo de vida, y quedan afuera del cobro las víctimas de trata y las acciones de prevención, vacunación y control de enfermedades de notificación obligatoria.

También dispone que el Ministerio de Salud bonaerense elabore un nomenclador arancelario y que el cobro se dirija primero a aseguradoras, obras sociales o Estados extranjeros con convenios , y solo en su ausencia se facture al paciente. Los fondos recaudados irían al Fondo Provincial de Salud del sistema S.A.M.O., destinados a insumos, equipamiento e infraestructura hospitalaria.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460

En el plano educativo, la iniciativa establece que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar aranceles para los estudios de grado de extranjeros sin residencia permanente, con montos y modalidades de pago definidos por cada institución. El proyecto crea además un esquema de transparencia que obliga a publicar anualmente la cantidad de prestaciones y estudiantes alcanzados, los montos facturados y el destino de los recursos.

Rechazo bonaerense

En ese sentido, el ministro Bianco cuestionó este lunes en conferencia de prensa la propuesta libertaria. “Fue penoso cómo apareció este proyecto”, disparó, y agregó que “la derecha quiere arancelar la educación y la salud”. Según el ministro, el proyecto aprovechó “la supuesta campaña anti Argentina por el Mundial” para presentarse “como represalia”.

Bianco apuntó también contra los fundamentos del proyecto, que sostiene que los recursos provinciales son limitados. “Eso es porque Milei le robó 26 billones de pesos. El presupuesto anual es de 44 billones, o sea que Nación le robó la mitad del presupuesto”, planteó. En esa línea, consideró que “si es por cuidar los recursos de los bonaerenses, es más eficaz que nos devuelvan los recursos que nos robó que cobrar arancel a 500 o 600 personas”, y afirmó que “el acceso a la educación y la salud es un derecho para cualquier persona que viva en Argentina”.

En tanto, Kreplak coincidió en el diagnóstico: “En Argentina la salud y la educación son un derecho”. Sostuvo que “el gobierno nacional y el FMI están ajustando la salud de todo el país” y que, “para esconder las consecuencias, intentan echarle la culpa a los extranjeros”, algo que definió como “una actitud cobarde ante una minoría”.

El funcionario remarcó que “el derecho a migrar es un derecho universal” y que “Argentina recibe a las personas del mundo que migran por diversas razones”. Precisó que los residentes extranjeros representan el 6% de la población bonaerense y que, de ese total, la mitad tiene prepaga. Sobre el uso del sistema público, detalló que “los no residentes que usan el sistema de salud son 0,16%”, que representan el “0,54% de las internaciones” y que apenas “el 0,2% se vacuna”.

Kreplak también cuestionó experiencias similares en otras provincias: “Muchas provincias hacen política de rechazo a los extranjeros. Por ejemplo Santa Cruz, CABA, Salta o Jujuy dicen que cobran el servicio, pero lo cierto es que cobraron cero”. Y volvió sobre el estado de las obras sociales: “Nosotros tenemos gente con obra social, PAMI u otra, que están desfinanciadas. Ese es el sistema que está desfinanciado por el gobierno nacional, porque están haciendo un enorme ajuste”.

El ministro cerró su exposición con una definición política: “El gobierno ajusta PAMI, obras sociales y el Ministerio de Salud, y lo quiere ocultar atacando a los extranjeros”. Sostuvo que “Nación oculta el ajuste impulsado por el FMI y para eso buscan echarle la culpa a ciudadanos extranjeros”, con “actitudes discriminatorias”, y llamó a “defender entre todos que la salud es un derecho”.

Los datos difundidos por la cartera sanitaria bonaerense, provenientes del sistema HSI y de SIGEC, respaldan los números que citó Kreplak: las consultas ambulatorias de extranjeros no residentes pasaron de 0,18% en 2025 (5.105 sobre 2.818.568) a 0,16% entre enero y julio de 2026 (3.742 sobre 2.379.505), y las consultas en guardia bajaron de 0,21% a 0,18% en el mismo período. El promedio de internaciones de extranjeros no residentes entre 2024 y 2026 fue de 0,54%, y los egresos hospitalarios de ese grupo se mantuvieron estables, entre 0,52% en 2024 y 0,57% en 2025.

En el plano educativo, según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias correspondientes a 2023, los estudiantes extranjeros representan el 4,28% de la matrícula total de pregrado y grado en las universidades nacionales de gestión estatal de todo el país (82.797 sobre 1.932.311). En las universidades nacionales con sede en la Provincia de Buenos Aires esa proporción baja a 3,89% (26.177 sobre 673.258), mientras que en las universidades provinciales -las directamente alcanzadas por el proyecto de Romo- los extranjeros representan apenas el 1,90% de la matrícula (1.172 sobre 61.666).

El propio gobernador Axel Kicillof ya había lanzado duras críticas contra el proyecto de Romo el viernes pasado, en el marco de una gira por la Séptima sección electoral, con paradas en el distrito radical de General Alvear y en el municipio de Tapalqué, donde encabezó entregas de viviendas y la inauguración de un centro de salud y de un taller protegido, entre otras actividades. Con ese contexto, el gobernador convocó a los distintos espacios políticos a enfrentar a “la ultraderecha” y defendió la reelección para los intendentes.

“Hay valores muy importantes a defender porque están bajo ataque. Hay un club internacional de la ultraderecha que insulta, persigue, está contra los que migran, que discrimina. En la provincia han presentado un proyecto para fomentar el odio, para echarle la culpa a alguien aunque no tengan nada que ver, generar enemigos que no había”, cuestionó Kicillof en uno de los encuentros.

Sin nombrarlo, el gobernador se refirió al texto de Romo al señalar que “dicen que van a obligar a que los extranjeros paguen por las prestaciones de salud”, y planteó que el gobierno nacional cortó remedios y “abandonó” a las personas mayores con recortes que representan un 15 por ciento de la atención en la Provincia. “Eso es lo importante y si tenemos problemas de financiamiento porque ese porcentaje lo tenemos que cubrir desde la Provincia, se han robado la plata”, lanzó. “Los extranjeros que se atienden en el sistema de salud de la Provincia es el 0,4 por ciento. No es el problema del financiamiento ni vamos a ordenar con eso el despelote que armó el gobierno nacional”, sumó.

El rechazo a la ley de extranjerización de tierras

En la misma conferencia, el ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, aprovechó para fijar postura sobre otro de los proyectos que impulsa el oficialismo nacional: la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que el Gobierno de Milei busca aprobar en el Senado y que, entre otros puntos, eliminaría el tope del 15% a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros vigente desde la ley 26.737.

“La soberanía no pasó de moda, como creen algunos. Tiene que ver con la capacidad de los pueblos de decidir sobre su propio futuro. La ley de extranjerización de tierras atenta contra la soberanía”, sostuvo el funcionario. Y agregó: “Resguardar la propiedad de tierras estratégicas es fundamental. Hay que respetar determinadas condiciones. Hoy está vigente un marco que permite la venta de tierras pero con un resguardo. Por eso queremos expresar nuestro rechazo a ese proyecto”.

El proyecto que cuestionó Rodríguez fue tratado el 16 de julio en el Senado, donde el oficialismo no logró los votos necesarios para conseguir la media sanción, por lo que se reprogramó su debate para el 6 de agosto. La iniciativa elimina los límites de superficie y los topes porcentuales que hoy rigen para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, y habilita, según sus críticos, la adquisición de territorios considerados estratégicos, como lagos patagónicos, bosques nativos, cordillera con minerales críticos y zonas de frontera.

Rodríguez también se refirió al discurso que dio ayer domingo el presidente Javier Milei en el acto de apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo. “El gobierno nacional quiere fabricar un escenario económico que no es. Dice que estamos bien y estamos en el consumo de carne vacuna más bajo de la historia. Eso estuvo ausente en su discurso”, cuestionó el ministro.

El funcionario apuntó puntualmente contra uno de los datos que dio el Presidente sobre el sector cárnico: “Dijo que las exportaciones de carne vacuna crecieron 40%. Pero comparando 2023 y 2025 fueron similares, varió 0,1%. Comparando 2023 y 2026 ese crecimiento está en el orden del 2%. El aumento del 40% es por precios internacionales, subieron los precios internacionales. La faena de carne vacuna cayó”.