Osvaldo Jaldo oficializó la convocatoria a elecciones: Tucumán votará gobernador el 9 de mayo Por David Correa + Agregar ámbito en









El mandatario regresó a la provincia tras ser intervenido en Buenos Aires. A su vuelta, decretó el llamado a comicios para el año próximo. El distrito renovará a su Poder Ejecutivo y distintos cargos legislativos.

Osvaldo Jaldo decretó que las elecciones en Tucumán serán el 9 de mayo.

Tras recuperarse de una intervención en Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a Tucumán y firmó el decreto de convocatoria a elecciones para el año próximo. Los comicios para renovar el Poder Ejecutivo local serán el domingo 9 de mayo. Se trata del primer mandatario que confirma el desdoblamiento.

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Como contó Ámbito, la mayoría de los caciques tiene planeado despegar las compulsas vernáculas de las nacionales, que serán en octubre del año próximo. Algunos, sin embargo, dilatan definiciones a la espera de que se resuelva el debate por la reforma electoral, con la eliminación de las PASO incluidas.

En ese marco, muchas provincias apuntan a mayo como un mes posible para ir a las urnas. Tucumán, finalmente, fue la primera en confirmar el desdoblamiento. Según se prevé, el propio Jaldo buscará la reelección junto a su actual vice, Miguel Acevedo.

Tucumán votará el 9 de mayo Durante el anuncio, el mandatario informó que en esos comicios la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y los 93 delegados comunales de Tucumán.

“Queríamos cumplir con las leyes vigentes, pero, fundamentalmente, queríamos cumplir con nuestra palabra empeñada, como es el hecho de que íbamos a convocar a elección para el 9 de mayo del año que viene. Las elecciones del año 27, donde se eligen gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, tanto de capital como del interior. También se eligen los 93 delegados comunales en la provincia de Tucumán”, dijo.

Más allá de la confirmación de la fecha, el escenario electoral en la provincia es incierto. Por un lado, la pregunta es si el gobernador logrará mantener abroquelado al peronismo, ya que varios sectores cercanos al kirchnerismo lo cruzan por su cercanía con Javier Milei. En ese marco, el senador y exmandatario Juan Manzur ya avisó que tiene intenciones de competir. Por ahora, es apenas una luz de alarma en el tablero. También resta saber qué harán los libertarios. Su referente allí es el exministro del Interior Lisandro Catalán. La semana pasada, Osvaldo Jaldo fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de CABA, adonde fue sometido a una intervención cardíaca. Había viajado a la ciudad para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien busca apoyos para la agenda legislativa del Gobierno. El hecho derivó en la colocación de un stent y la posterior alta del mandatario, tras una recuperación favorable, lo que lo habilitó a regresar a la provincia, donde finalmente firmó el desdoblamiento.