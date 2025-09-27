Ángel Di María brilló en La Plata, anotó un golazo y se disculpó con los hinchas de Gimnasia







Rosario Central goleó a Gimnasia y el exjugador de la Selección argentina tuvo un particular gesto: pidió perdón.

Ángel Di Maria, nuevamente protagonista en la victoria de Rosario Central.

Rosario Central venció este sábado 3-0 a Gimnasia y Esgrima en La Plata por la 10° fecha del torneo Clausura, con un papel destacado de Ángel Di María, autor de un golazo y protagonista de una actuación que combinó talento, compromiso y fair play.

El zurdo campeón del mundo fue el gran protagonista del encuentro, no solo por su gol, sino también por el gesto con los hinchas locales: no celebró su tanto en señal de respeto, ante la calidez y los aplausos que recibió desde que llegó al estadio.

“No grité ni celebré el gol más que nada por la gente de Gimnasia. Desde que llegamos, me mostraron un cariño impresionante. Por eso les pedí perdón por el tanto”, explicó Di María al finalizar el partido.

Rosario Central goleó a Gimnasia en La Plata El juego comenzó con intensidad y Central se puso rápidamente en ventaja. Una gran combinación colectiva, con participación de Di María, derivó en un centro de Enzo Copetti que permitió la definición de Alejo Véliz al minuto de juego.

Más tarde, a los 11 minutos, la jornada se complicó por la lesión de Carlos Quintana, quien sufrió una luxofractura de tobillo y debió salir del campo. El delantero también le dedicó la victoria a su compañero, destacando la unidad del plantel.

El segundo gol llegó tras un córner ejecutado por Di María, que Enzo Giménez convirtió de cabeza. Minutos después, el propio Di María selló el 3-0 con un zurdazo cruzado, tras gambetas y aceleraciones que dejaron en evidencia su jerarquía en el partido. Rosario Central tuvo un cuarto tanto anulado por posición adelantada de Véliz, aunque el dominio y control del balón se mantuvieron durante todo el encuentro. Embed - GOLAZO DE DI MARÍA Y PALIZA DEL CANALLA AL LOBO EN EL BOSQUE | Gimnasia 0-3 R. Central | RESUMEN Sobre el desarrollo del equipo, el entrenador Ariel Holan valoró la mejora colectiva y resaltó la importancia de sumar de visitante. Además, puso la mirada en el próximo partido frente a River, líder de la tabla anual: “Es un objetivo que queremos disputar hasta el final. Esperemos hacer un buen partido y darles una alegría a los hinchas canallas”.