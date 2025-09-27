La serie de Disney+ con la China Suárez: el invento de un embarazo que se convierte en una comedia con fuertes criticas a la sociedad







Una pequeña mentira genera una divertida bola de nieve que se vuelve cada vez más difícil de sostener en esta serie de Disney+.

La divertida serie de Disney+ que no te podés perder.

Disney+ suele sumar nuevas apuestas originales que combinan entretenimiento y reflexión, y con @New Mamita lo consigue. En esta serie se entrelazan la comedia romántica con la mordacidad de una crítica social: mandatos sobre la maternidad, identidad digital, presión familiar y qué sucede cuando decidís construir una versión idealizada de tu vida para que otros la acepten.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuenta con ocho capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. Su ambientación transcurre mayormente en Ciudad de México, aunque atraviesa las fronteras emocionales de los personajes, mostrando cómo las redes sociales, la fama repentina y las mentiras voluntarias pueden desencadenar consecuencias personales dramáticas.

New Mamita Una divertida y original serie que te hará reír a carcajadas.

De qué trata @New mamita, la madre de todas las mentiras La protagonista, Lucrecia, es una ejecutiva creativa que está sometida a múltiples presiones: la sociedad, su entorno familiar y su novio Federico quieren que sea madre, aunque ella no siente ese impulso como un deseo genuino. Ante esas expectativas, decide fabricar una estrategia impensada: fingir un embarazo, grabar y difundir la noticia en redes sociales. El video se vuelve viral y lo que parecía un “escape perfecto” empieza a transformarse en una bola de nieve de mentiras.

Con ese engaño como eje, Lucrecia se convierte en figura pública, gana seguidores, aprovecha oportunidades, pero también enfrenta el desgaste emocional de sostener una vida duplicada. Las relaciones se tensionan: Rafa, Flor, Tony y otros personajes entran al conflicto.

Disney+: tráiler de @New mamita, la madre de todas las mentiras Embed - New Mamita: La Madre de todas las Mentiras | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de @New mamita, la madre de todas las mentiras Anita Gutiérrez (Lucrecia)

Luis Roberto Guzmán (Rafa)

Antonio Gaona (Federico)

Tato Alexander (Flor)

Yankel Stevan (Tony)

Eugenia Suárez (Dueña FoliJuice)

Temas Disney

Series