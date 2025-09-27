Prime Video ha demostrado varias veces que puede mezclar géneros difíciles y lograr producciones visualmente impresionantes. En Carnival Row, esa apuesta se cumple: es una serie que combina fantasía, política, intriga y romance, con una ambientación muy cuidada que no intenta esconder sus influencias, pero las reinterpreta con estilo propio.
La serie de Prime Video que promete un drama fantástico con romance, política y criaturas mágicas
Una serie original de Prime Video que es aclamada y rechazada casi en partes iguales, pero tiene un público fiel.
-
Disponible en Prime Video: la terrorífica y atrapante película coreana que no te dejará dormir
-
Dónde ver Belén, la película elegida por Argentina para los Premios Oscar y los Premios Goya
Carnival Row cuenta con dos temporadas y dieciocho capítulos en total. Su recepción fue mixta, pero tiene una base de seguidores apasionados que valoran su originalidad y su capacidad de fusionar lo fantástico con lo político, lo social y lo romántico.
De qué trata Carnival Row, la serie infravalorada de Prime Video
La serie se sitúa en una metrópolis ficticia llamada Burge, un lugar que se transformó en refugio de criaturas míticas que huyeron de su tierra natal tras guerras devastadoras. Estas criaturas conviven con humanos en un ambiente tenso: los inmigrantes fantásticos son objeto de discriminación, se les limita, se les margina, y la ciudad tiembla ante la posibilidad de conflictos mayores.
En paralelo se desarrolla una misteriosa cadena de asesinatos de estas criaturas que amenaza la siempre frágil paz social. El inspector humano Rycroft Philostrate investiga estos crímenes, al mismo tiempo que lidia con su pasado y su relación prohibida con la fae Vignette Stonemoss. A través de esta trama principal, la serie explora injusticia, política, conspiración, y también la fuerza del amor frente a barreras culturales y sociales.
Prime Video: tráiler de Carnival Row
Prime Video: elenco de Carnival Row
- Orlando Bloom (Rycroft Philostrate)
- Cara Delevingne (Vignette Stonemoss)
- David Gyasi (Agreus)
- Karla Crome (Tourmaline)
- Indira Varma (Piety Breakspear)
- Temas
- Prime Video
- Series
Dejá tu comentario