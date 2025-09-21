A pesar de un gran Ángel Di María, Rosario Central no pudo pasar del empate con Talleres







Con goles de Alejo Véliz y Valentín Depietri, el Canalla y la T repartieron puntos en un partido intenso. El VAR anuló un tanto local y expulsó a Navarro.

Alejo Véliz abrió la cuenta en el empate entre Rosario Central y Talleres.

Rosario Central igualó 1-1 con Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Alejo Véliz adelantó al Canalla en el cierre del primer tiempo, mientras que Valentín Depietri empató al inicio del complemento.

Rosario Central y Talleres igualaron en el Gigante de Arroyito El arranque fue favorable para el conjunto rosarino. A los 9 minutos, Ángel Di María ejecutó un tiro libre al palo derecho que exigió a Guido Herrera. Minutos más tarde, Jaminton Campaz desaprovechó una gran chance tras un rebote en el área, cuando el arco había quedado desprotegido.

La visita respondió a los 23 con una asistencia de Rubén Botta para Ulises Ortegoza, que casi llega a definir pero encontró la intervención del arquero Jorge 'Fatura' Broun. Poco después, el mismo Ortegoza probó desde afuera del área y otra vez el uno auriazul respondió con seguridad.

La apertura del marcador llegó a los 43 minutos: un centro de Di María cayó al segundo palo y encontró a Véliz, que definió cruzado para el 1-0.

Sin embargo, en el inicio del complemento, Talleres alcanzó la igualdad. A los 2 minutos, un centro pasado no fue despejado por Emanuel Coronel y por detrás apareció Depietri para marcar el 1-1. En la jugada siguiente, el "Canalla" volvió a festejar tras un gol en contra de Matías Catalán, pero el VAR lo anuló por posición adelantada de Gaspar Duarte en la acción previa. El videoarbitraje volvió a ser protagonista a los 22 minutos: tras una infracción sobre Duarte, el árbitro sancionó penal, pero la revisión determinó que la falta fue fuera del área y además expulsó a Miguel Navarro por doble amarilla. En el tramo final, Central buscó con insistencia. A los 41, un remate de Di María fue tapado por Herrera y en el rebote Coronel la tiró apenas afuera. En el cierre, Talleres también pudo ganarlo con un disparo de José Luis Palomino que se fue cerca del palo izquierdo de Broun. Embed Así, el equipo que dirige Ariel Holan quedó 7° de la zona B, mientras que los de Carlos Tévez se ubican 14°, a dos puntos del descenso. Los rosarinos visitarán a Gimnasia el sábado a las 14:30, mientras que la "T" recibirá a Sarmiento el mismo día a las 21:15.