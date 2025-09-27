La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en las Pensiones No Contributivas (PNC) a partir de octubre 2025. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que vincula los haberes con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, registrado en 1,9%. Este incremento se suma al bono adicional de $70.000 que reciben los beneficiarios con haberes mínimos.
PNC de ANSES: el gobierno confirmó un aumento para octubre 2025
El organismo previsional informó sobre los montos finales para las pensiones en el décimo mes del año.
El organismo previsional mantiene este refuerzo económico para mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Los nuevos montos entrarán en vigencia el próximo mes, beneficiando a titulares de PNC y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES
Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica. Pueden solicitar este beneficio quienes no perciban jubilaciones, pensiones ni posean bienes o ingresos que garanticen su sustento o el de su grupo familiar. El trámite se realiza de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la clave de seguridad social.
El acceso a las PNC excluye a quienes ya reciben otra prestación previsional o se encuentran privados de libertad. La normativa vigente establece que los solicitantes no deben tener parientes obligados legalmente a brindarles alimentos.
Requisitos para acceder
Pensión por Invalidez
Requiere ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país. Los solicitantes deben tener menos de 65 años y no recibir otra jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, el ingreso familiar no debe superar cuatro haberes mínimos. Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, exigen documentación adicional.
Pensión para Madres de Siete Hijos
Está dirigida a mujeres argentinas o naturalizadas con un año de residencia, o extranjeras con al menos 15 años en el país. Las beneficiarias no deben contar con ingresos propios ni beneficios previsionales. Si están casadas, sus cónyuges pueden ser jubilados, pero no percibir una PNC.
Pensión por Vejez
Aplica a personas de 70 años o más. Los argentinos naturalizados necesitan al menos 5 años de residencia, mientras que los extranjeros deben acreditar 40 años en el país. Este beneficio no corresponde si el cónyuge ya recibe una pensión por vejez.
Monto de las PNC de ANSES en octubre 2025
Los nuevos montos para octubre 2025, incluyendo el bono de $70.000, quedan establecidos de la siguiente manera:
- PNC por invalidez o vejez: $228.408,87 de haber mensual + $70.000 de refuerzo = $298.408,87
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,71 de haber + $70.000 de bono = $331.038,71
- PNC madre de siete hijos: $326.298,38 de haber + $70.000 de bono = $396.298,38
- Jubilación mínima: $326.298,38 de haber + $70.000 de refuerzo = $396.298,38
- Jubilación máxima: $2.195.679,22 (sin refuerzo adicional)
