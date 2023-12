En búsqueda de la receta para reconstruir expectativas

¿Por dónde va a empezar el nuevo presidente? Todavía no hay certezas, pero el escenario económico es un colador: la inflación no se detiene, cada día hay más restricciones a las importaciones, no hay reservas, tenemos varios tipos de cambio, los precios relativos están distorsionados, el déficit fiscal va fuera de registro y la pobreza supera el 40%.