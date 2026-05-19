La nueva herramienta de ARCA que rige tras la Ley de Modernización Laboral

Conocé toda la información disponible sobre la actualización de reglamentaciones del ente de regulación tributaria y cómo aplicarlas.

La normativa establece nuevas herramientas que permiten agilizar los trámites desde la web.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reglamentó una nueva modalidad digital para la emisión de certificados laborales, a partir de los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5848/2026 publicada en el Boletín Oficial bajo la última reglamentación vigente que establece modificaciones en distintos aspectos.

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La normativa modifica el mecanismo que deben cumplir los empleadores al momento de entregar la documentación laboral luego de la finalización de un vínculo de trabajo. El nuevo esquema incorpora una gestión digital desde la plataforma oficial de ARCA.

El organismo nacional dispuso que la certificación laboral pueda emitirse de manera electrónica, a través de su sitio web . La actualización alcanza específicamente al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ARCA estableció además un sistema automatizado para confeccionar la documentación, con datos registrados dentro de sus propias bases oficiales. El objetivo del esquema apunta a reducir tiempos administrativos vinculados a la entrega de certificados laborales.

La nueva reglamentación obliga a los empleadores a emitir el formulario F.984 , denominado “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”, mediante el servicio “Simplificación Registral”.

ARCA habilitó dos modalidades diferentes para generar el documento laboral:

formato digital: permitirá emitir el certificado de manera electrónica, sin necesidad de incorporar firma manuscrita, ni firma digital adicional. La validación de identidad se realizará mediante Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior).

permitirá emitir el certificado de manera electrónica, sin necesidad de incorporar firma manuscrita, ni firma digital adicional. con nivel de seguridad 2 o superior). formato físico: continuará disponible como alternativa para los empleadores. En esos casos, el formulario deberá imprimirse por duplicado y contar con la firma de ambas partes para obtener validez.

Los trabajadores podrán consultar y descargar el certificado desde el servicio “Trabajo en Blanco” disponible dentro del portal institucional de ARCA. El organismo mantendrá también el acceso al documento a través del Home Banking de las entidades bancarias homologadas donde los empleados perciben sus haberes.

El Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL) incorporará un código QR para validar la autenticidad del documento desde cualquier dispositivo móvil. El sistema permitirá verificar la información de manera instantánea.

ARCA confeccionará los certificados mediante datos almacenados en sus registros oficiales. El sistema tomará información relacionada con:

altas laborales

bajas laborales

liquidaciones salariales

declaraciones juradas de aportes y contribuciones

La resolución incluirá una excepción para relaciones laborales anteriores a julio de 1994. En esos casos, el empleador deberá complementar el certificado electrónico, con una constancia manual respaldada por los libros de sueldos y documentación correspondientes a ese período.

ARCA publicó además manuales de usuario para facilitar la implementación del nuevo sistema digital. Los instructivos estarán disponibles dentro de los micrositios “Simplificación Registral” y “Trabajo Registrado”.

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Qué normativa de ARCA queda derogada

La Resolución General 5848/2026 formalizó las modificaciones vinculadas al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo dentro del sistema administrado por ARCA. La nueva reglamentación reemplazará el mecanismo anterior de emisión de certificados laborales, mediante un procedimiento digital integrado. La actualización modificará el modo de confeccionar y entregar la documentación, tras la extinción del contrato laboral.

El organismo nacional determinó que el formulario F.984 pase a emitirse desde los servicios electrónicos habilitados en su portal oficial. La medida incorporará validación electrónica mediante Clave Fiscal y acceso online para trabajadores desde cualquier dispositivo.

La normativa también integrará el Certificado Digital de Ingresos Laborales con código QR, para verificar autenticidad de forma inmediata. ARCA mantendrá vigente la posibilidad de generar certificados físicos para quienes opten por ese formato. El sistema coexistirá con la alternativa electrónica dentro de la plataforma oficial del organismo de fiscalización.