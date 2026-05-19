El Gobierno oficializó la continuidad de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Penal

El juez seguirá como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal hasta 2031 luego de que el Senado avalara su pliego con 58 votos a favor y 11 en contra. La discusión expuso fuertes cruces entre el oficialismo y el kirchnerismo.

El Gobierno oficializó la continuidad de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Sala VII de la Cámara Federal de Casación Penal por un nuevo período de cinco años. La medida quedó formalizada a través del decreto 367/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial , luego de que el pliego obtuviera el aval del Senado .

La designación establece que el magistrado permanecerá en funciones hasta 2031 y que el nuevo mandato comenzará el 11 de noviembre próximo, fecha en la que Mahiques cumplirá 75 años . De no mediar una nueva designación, el juez hubiera debido jubilarse al alcanzar esa edad.

En el texto oficial se recordó que Mahiques ya había sido designado mediante el decreto 1733 de 2013 y posteriormente trasladado a su actual cargo a través del decreto 625 de 2018 . Además, la postulación contó con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto .

Durante la sesión realizada la semana pasada, el pliego consiguió 58 votos positivos y 11 negativos , superando ampliamente la mayoría requerida. Al defender la candidatura, Pagotto aseguró que “se cumplieron todos los pasos reglamentarios” y destacó que el postulante respondió las preguntas formuladas por los legisladores.

También leyó una nota enviada por la propia Cámara Federal de Casación Penal, en la que se resaltó la “trayectoria, desempeño funcional, ética y respeto a las garantías constitucionales” del magistrado.

Los cuestionamientos de la oposición

El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de parte del kirchnerismo. El senador Martín Soria sostuvo que Mahiques “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas” para continuar en el cargo y afirmó que detrás de sus “formas cuidadas” no hubo respuestas convincentes sobre las críticas planteadas durante el tratamiento del pliego.

Soria además calificó al juez como “un lobo con piel de cordero” y lo acusó de tener una trayectoria “atravesada por la política partidaria”. Según el legislador rionegrino, la aprobación de la candidatura representa una “justicia que dejó de servir al pueblo”.

Senado Sesión Patricia Bullrich La Libertad Avanza Senado

En contraste, la senadora jujeña Carolina Moisés valoró la “solidez jurídica” del camarista durante el debate en el recinto. Sobre el cierre de la sesión también expusieron los principales referentes parlamentarios de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria.

El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, acusó a Mahiques de impulsar una supuesta “persecución política” y aprovechó su intervención para cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional y denunciar presuntos hechos de corrupción dentro de la administración libertaria.

Por el oficialismo tomó la palabra Patricia Bullrich, quien defendió la continuidad del juez y reivindicó varios de sus fallos. La ministra y titular del bloque oficialista en el Senado afirmó que Mahiques es un magistrado con “más de 50 años de carrera judicial” y cruzó al kirchnerismo al recordar las condenas contra Amado Boudou y Cristina Kirchner.