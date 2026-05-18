Farmacity sufre la caída del consumo masivo: se estancó la facturación y la rentabilidad no despega

La cadena cerró el primer trimestre con una pérdida operativa de $12.297 millones. Lo atribuye a la pérdida del poder adquisitivo y la inflación. No prevé mejoras significativas en el horizonte. Preocupa la suba de costos.

La cadena de farmacias y tiendas de conveniencia Farmacity cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida operativa de $12.297 millones , en un contexto marcado por la caída del consumo masivo, la pérdida del poder adquisitivo y el impacto persistente de la inflación sobre los hogares argentinos.

Así surge del balance trimestral presentado por la compañía, en el que además admitió que la rentabilidad obtenida “continúa siendo acotada en relación con el nivel de ingresos” .

Aunque el resultado final neto terminó siendo positivo por $4.961 millones , la mejora no provino del negocio operativo sino principalmente del resultado financiero asociado a la revaluación del peso y al efecto de la inflación sobre su posición monetaria.

El desempeño comercial , en cambio, mostró señales de estancamiento y presión creciente sobre los márgenes de rentabilidad.

Durante el período comprendido entre enero y marzo de este año, la empresa registró ingresos por actividades ordinarias por $501.705 millones , apenas un 0,4% por encima de los $498.923 millones obtenidos en el mismo trimestre del año pasado. La mejora fue mínima y reflejó un mercado prácticamente paralizado en términos de consumo.

En su reseña informativa, la compañía describió un escenario económico especialmente complejo para el comercio minorista. “Durante el primer trimestre de 2026, la economía argentina presentó un comportamiento heterogéneo, con una dinámica de crecimiento desigual entre sectores: mientras actividades como el agro, la energía y el sector financiero mostraron una evolución positiva, el consumo, el comercio y la industria continuaron rezagados, afectando directamente el desempeño del consumo masivo”, señaló.

La firma atribuyó el deterioro del negocio a la persistencia de la inflación y al debilitamiento del ingreso real de los consumidores. “El contexto macroeconómico estuvo caracterizado por una inflación que se mantuvo, un persistente deterioro del poder adquisitivo debido a la falta de recomposición real de los salarios, y un mercado laboral aún débil, acompañado por un aumento en los niveles de mora, lo que en conjunto limitó la capacidad de consumo”, sostuvo.

Cambios en el consumo y rentabilidad acotada

El documento también expuso el cambio de hábitos de compra de los consumidores. Según la empresa, el mercado atraviesa “un nuevo patrón de consumo más restrictivo y racional, con priorización de bienes esenciales, mayor sensibilidad al precio y sustitución hacia segundas marcas”.

Esa dinámica impactó de lleno en las categorías de consumo discrecional, históricamente importantes para el negocio de perfumería, cosmética y cuidado personal.

La presión sobre la rentabilidad quedó reflejada especialmente en la evolución de los costos. El costo de mercaderías vendidas alcanzó los $346.710 millones (sobre ventas por $501.705 millones), mientras que el resultado bruto se ubicó en $157.468 millones. A pesar de una leve mejora respecto del mismo período del año anterior, la estructura operativa continuó mostrando tensión.

En el balance, la compañía reconoció que “los resultados obtenidos reflejan una mejora significativa respecto del período comparativo”, pero aclaró que “la rentabilidad alcanzada continúa siendo acotada en relación con el nivel de ingresos, lo que plantea el desafío de consolidar esta tendencia en un entorno macroeconómico aún exigente”.

El deterioro operativo se mantuvo pese a que la empresa logró mejorar frente a la pérdida operativa registrada un año atrás. En el primer trimestre de 2025, el rojo operativo había sido de $18.532 millones, por lo que el resultado actual implicó una reducción del quebranto del 33,64%. Sin embargo, la compañía todavía no consigue recuperar niveles de rentabilidad consistentes.

El resultado financiero neto fue el factor que evitó un cierre negativo del trimestre. La empresa obtuvo una ganancia financiera de $21.068 millones, contra $15.779 millones del mismo período de 2025. “El resultado por el efecto derivado de la inflación sobre la posición monetaria neta fue el aporte positivo de relevancia”, explicó la empresa en el informe, al señalar además que ese efecto creció un 15,37% respecto del año pasado.

Resultados por segmento de negocio de Farmacity

En términos operativos, el negocio principal de Farmacity siguió concentrando casi toda la facturación del grupo. El segmento de farmacias generó ingresos por $463.114 millones, equivalentes a más del 92% de la facturación total consolidada. Ese negocio obtuvo un EBITDA positivo de $8.771 millones, muy superior a los apenas $605 millones registrados en el mismo trimestre del año anterior.

La empresa destacó que logró sostener parte de sus ventas gracias al desempeño de las farmacias y los canales digitales. “La compañía estuvo por encima de los niveles de mercado, apalancada por las ventas por mostrador de farmacias, los productos de marca propia y la venta a través de los canales online”, indicó.

El segundo segmento en importancia fue Simplicity, la cadena especializada en perfumería y belleza. Esa unidad registró ingresos por $34.234 millones y un EBITDA positivo de $1.701 millones, aunque inferior al desempeño operativo observado un año antes, cuando había alcanzado $1.855 millones.

Por su parte, la unidad de perfumería y cosmética Get The Look continuó mostrando pérdidas operativas. El segmento facturó $2.678 millones, pero arrojó un EBITDA negativo de $1.638 millones, empeorando frente al rojo de $1.397 millones registrado en el primer trimestre de 2025.

La situación fue distinta en The Food Market, el negocio gastronómico y de alimentos saludables del grupo, que si bien todavía presentó pérdidas, mostró cierta mejora respecto del año pasado. La unidad obtuvo ingresos por $1.679 millones y un EBITDA negativo de $665 millones, frente a una pérdida de $1.106 millones en igual período del ejercicio anterior.

A nivel consolidado, el EBITDA total del grupo alcanzó $8.169 millones, una mejora significativa frente al resultado prácticamente neutro del año pasado, cuando había sido negativo en $43 millones. Aun así, la mejora no alcanzó para revertir el impacto de los gastos de comercialización y administración, que continuaron absorbiendo buena parte del margen bruto generado por la operación.

Los gastos de comercialización ascendieron a $123.728 millones, mientras que los gastos de administración totalizaron $25.484 millones. Ambos rubros siguieron representando una carga relevante para la estructura operativa de la empresa en un contexto de consumo deprimido y fuerte competencia.

La cautela domina las perspectivas de consumo

Respecto del panorama para lo que resta del año, la cadena sostuvo que “las perspectivas para el consumo continúan siendo cautelosas. Se proyecta un contexto de recuperación gradual pero aún frágil”, expresó.

Consultados por Ámbito sobre los resultados de la operación, los voceros de la compañía se limitaron a destacar la emisión de obligaciones negociables que Farmacity concretó la semana pasada por primera vez en su historia.

“Farmacity emitió Obligaciones Negociables por u$s15 millones. La operación apunta a fortalecer su estructura financiera y acompañar la expansión del negocio en el país. En línea con este enfoque, la compañía continúa evaluando oportunidades de crecimiento en distintas jurisdicciones, adaptando sus formatos y modelos a los marcos regulatorios vigentes”, señalaron.

Y concluyeron: “Los fondos estarán destinados a sostener este proceso de expansión, incluyendo capital de trabajo, oportunidades de crecimiento y la optimización de su estructura financiera, en el marco de una estrategia de largo plazo basada en la eficiencia operativa, la innovación y el desarrollo de un ecosistema omnicanal”.

Farmacity es la cadena de farmacias más grande de Argentina. Fundada en 1997, funciona como una tienda de conveniencia enfocada en los rubros de salud, belleza y bienestar. Además de medicamentos, vende cosméticos, artículos de cuidado personal, alimentos saludables y productos de venta libre.

Junto con Farmacity, su ecosistema de marcas está integrado por los formatos Simplicity (venta de productos de belleza y hogar), Get The Look (perfumería y cosmética) y The Food Market (alimentación saludable).