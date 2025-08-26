ARBA suspendió hasta fin de año medidas cautelares para acompañar al sector productivo







El Gobierno bonaerense suspendió hasta fin de año la aplicación de medidas cautelares en juicios de apremio y puso en marcha un paquete de alivio tributario destinado a sostener el empleo, acompañar a las pymes y simplificar el sistema impositivo.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Normativa 19/25.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó hoy mediante la Resolución Normativa 19/25, publicada en el Boletín Oficial del distrito, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que “esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof” y precisó que “desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”.

La medida de ARBA En los fundamentos de la norma, se explica que la medida es de “carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago”. Además, también se aclara que el objetivo es “facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la provincia”.

El paquete anunciado por el gobernador Kicillof incluye iniciativas de administración tributaria que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites. Así, habrá un nuevo régimen SAF 0, que ajustará alícuotas para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo.

CRISTIAN GIRARD ARBA.JPEG Girar aseguró que "desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo". También, un reordenamiento de los agentes de recaudación, con la implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores con el propósito de alcanzar un sistema más equitativo.

A la vez, se busca una mejora del sistema de devolución exprés de saldos a favor, a través de la ampliación del tope de devolución automática de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas. Finalmente, habrá inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: se incorporará automáticamente a monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron, extendiendo beneficios de simplificación. “Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense. Con un Estado presente y herramientas más justas, avanzamos hacia una administración tributaria más cercana, eficiente y equitativa”, concluyó Girard.