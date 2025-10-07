El beneficio exclusivo en la VTV para octubre 2025: así quedarán los valores del trámite







Conocé quiénes pueden acceder a esta promoción y cuánto deberán pagar para realizar el control este mes.

la VTV se debe realizar de manera periódica, pero el plazo depende del tipo de vehículo y su antigüedad. Prensa Ministerio de Transporte PBA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite que todos los dueños de vehículos deben hacer periódicamente para revisar su estado mecánico y la emisión de gases. En la Provincia de Buenos Aires, algunos conductores podrán ahorrar en el abono de este control gracias a un beneficio exclusivo.

Los conductores deberán aprobar obligatoriamente la verificación para poder conducir por la calle de manera segura. De ser rechazados, tendrán 60 días para arreglar los elementos controlados, pero no podrán circular con el vehículo hasta ese entonces. En caso de incumplir esta normativa, recibirán una infracción de tránsito.

50% de descuento en la VTV: quiénes pueden acceder Página de la VTV

El gobierno bonaerense ofrece un 50% de descuento en el pago de la VTV a los jubilados y pensionados. Este se otorga solo una vez al año y para un único vehículo de su titularidad con el control técnico vigente. Sin embargo, no puede acumularse con otros beneficios previstos por la normativa actual.

Por otro lado, los automotores destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal, y a servicios especializados de transporte escolar, tanto municipales como provinciales, también podrán abonar con un descuento del 50%. Este es válido durante todo el plazo de vigencia del control y tampoco es acumulable con otros beneficios.

Montos de la VTV en octubre 2025 con el beneficio aplicado VTV.jpg TV Pública Gracias al 50% de descuento exclusivo, estos son los valores de la VTV en la Provincia de Buenos Aires con el beneficio aplicado: Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $15.928,18 (valor total: $31.856,35 )

(valor total: ) Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

(valor total: ) Motovehículos de más de 600 cc: $31.856,35 (valor total: $63.712,70 )

(valor total: ) Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $39.820,44 (valor total: $79.640,87 )

(valor total: ) Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $71.676,79 (valor total: $143.353,57 )

(valor total: ) Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $23.892,26 (valor total: $47.784,52 )

(valor total: ) Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $35.838,40 (valor total: $71.676,79)