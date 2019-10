Arrasó Larreta en histórico triunfo porteño, que alivia ahora transición

resultados caba.jpg

Además, de esa manera, el macrismo arrancará el próximo 10 de diciembre el cuarto período al frente de la Ciudad de Buenos Aires y el segundo de Larreta, de quien se verá si cuenta con aspiraciones mayores para 2023, dependiendo, claro, de la decisión que defina Macri para el próximo período.

La elección porteña que consagró a la fórmula Larreta-Diego Santilli, tuvo curiosidades y repitió algo de las PASO. El jefe de Gobierno obtuvo unos dos puntos más que Macri como candidato a presidente en Capital, pero el novel postulante del Frente de Todos, Matías Lammens, quien ayer frustró su sueño de la segunda vuelta para intentar ganarle al mandatario de Juntos por el Cambio, también subió votos con respecto a las elecciones Primarias y también lo hizo el presidente electo Alberto Fernández, aunque en el promedio nacional obtuvo menos que en agosto pasado. Lammes se quedó en el segundo puesto con 35,18 %.

El oficialismo porteño se esforzó para revertir los resultados adversos que había sacado en las PASO en los barrios del sur de la Ciudad, donde predominan sectores más humildes y hegemoniza el peronismo, pero no lo logró, aunque no afectó que ganara en primera como lo hizo.

Para el peronismo fue una de las mejores elecciones a nivel local, en el distrito más hostil para esa fuerza política y vuelve a posicionarse, como primera minoría en la Ciudad de Buenos Aires. Y, en el “distrito vidriera”, por lo pronto el presidente de San Lorenzo asegura que se empieza a preparar para la próximo disputa dentro de cuatro años.

La polarización, en otro sentido, no le dejó margen a los otros dos candidatos a jefe de Gobierno. El de la lista que llevó a Roberto Lavagna como postulante al sillón de Larreta, Matías Tombolini, con 5.46%, podrá tener una o dos bancas en la Legislatura porteña, mientras que el Frente de Izquierda (FIT) que llevó de candidato a jefe de Gobierno a Gabriel Solano, al contar el 4.69% de votos retendrá una banca que renueva y la lista que llevó a José Luis Espert no contará, por el bajo porcentaje con escaños.

Anoche, Larreta en el búnker de Costa Salguero, fue el primero de Juntos por el Cambio en hablar a los simpatizantes y darle así a la militancia un festejo seguro. Lo hizo junto al viceje reelecto Santilli y candidatos también consagrados ayer.

“Yo lo que prometo lo cumplo”, fue la única definición política, si la es, que pronunció el jefe electo anoche y siguió enumerando sus acciones de gestión que, en definitiva le otorgó el triunfo, con una campaña “municipalizada”, fórmula que le sirvió.

Trabajar cerca

El jefe de Gobierno porteño reelecto, desde el escenario convocó al público y funcionarios a trabajar “cerca” para continuar con “la transformación de Buenos Aires”, y envió un mensaje a quienes no lo votaron al asegurar que también lo ayudan “a mejorar”. Le dedicó un agradecimiento a Macri por apoyarlo en su reelección, felicitó a su principal rival Lammens y dijo que quienes no votaron a Cambiemos “también lo ayudan a ser mejor”. “Los voy a convocar para que trabajemos todos juntos por la Ciudad”, expresó Larreta y consideró que haberse consagrado por un período más obedece a “la transformación de Buenos Aires se ve en todos lados y en cualquier barrio que vayamos”, y sostuvo que eso le da “fuerza para soñar en una Ciudad todavía mejor para las futuras generaciones”. “Gracias a los que no nos votaron porque nos demuestran que se puede mejorar”, repitió.

“Los voy a convocar para que trabajemos todos juntos por la Ciudad”, finalmente dijo Larreta en su discurso al comunicar el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires.