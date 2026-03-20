Automotriz congeló los precios de toda su gama en la Argentina

La actualización de valores impactó en modelos premium con rebajas significativas, mientras el resto de los vehículos se mantuvieron sin cambios durante marzo.

El mercado automotor registró una rápida reacción tras modificaciones en la estructura impositiva que afectaban a los vehículos de mayor valor. En ese contexto, Toyota fue una de las primeras marcas en redefinir su estrategia comercial, con una combinación de congelamiento de precios y rebajas selectivas.

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La decisión alcanzó tanto a su línea principal como a Lexus , su división premium, donde se aplicaron reducciones en todos los modelos que estaban alcanzados por el tributo. En promedio, los ajustes se ubicaron en torno al 13,3%, generando diferencias importantes en los valores finales.

Los cambios se reflejaron especialmente en los segmentos más altos del mercado, donde varios modelos registraron recortes de más de u$s10.000.

Dentro de la nueva escala de precios, el Toyota Crown pasó a costar u$s80.500, con una baja de u$s12.500. Por su parte, el Toyota Land Cruiser 300 quedó en u$s 64.000, tras una reducción de u$s25.300.

En Lexus , los ajustes abarcaron toda la gama:

Lexus NX 450 h+ : u$s104.000 (–u$s16.000)

Lexus RX 350 F Sport : u$s93.500 (–u$s14.400)

Lexus RX 500 h F Sport : u$s123.700 (–u$s19.050)

Lexus RX 450 h+ Luxury : u$s117.000 (–u$s18.000)

Lexus GX 550 Luxury : u$s171.850 (–u$s26.500)

Lexus LX 600 Urban : u$s207.950 (–u$s32.050)

Lexus LS 500 h Executive: u$s246.400 (–u$s38.000)

El mayor recorte en términos absolutos correspondió al Lexus LS 500 h Executive, mientras que el menor dentro de este grupo fue el del Toyota Crown.

Estrategia de precios y novedades en la gama

Más allá de las rebajas en los modelos de alta gama, Toyota decidió mantener sin modificaciones los valores del resto de su oferta durante marzo, sosteniendo los precios que ya estaban vigentes desde comienzos de año.

TOYOTA_Yaris_Cross_Vivo_0002 Más allá de las rebajas en los modelos de alta gama, Toyota decidió mantener sin modificaciones los valores del resto de su oferta durante marzo, sosteniendo los precios que ya estaban vigentes desde comienzos de año.

Dentro de este esquema, una de las incorporaciones más relevantes es el Toyota Yaris Cross, un nuevo SUV compacto que se ubica entre el Toyota Yaris y el Toyota Corolla Cross. Su posicionamiento apunta a cubrir un segmento intermedio dentro del portfolio de la marca.

La lista de precios vigente quedó conformada de la siguiente manera:

Toyota Yaris : desde $34.284.000 hasta $40.956.000

Toyota Yaris Cross : desde $41.464.000 hasta $54.020.000

Toyota Corolla : desde $44.082.000 hasta $56.180.000

Toyota Corolla Cross : desde $51.918.000 hasta $64.083.000

Toyota Hilux : desde $49.325.000 hasta $89.327.000

Toyota SW4 : desde $91.585.000 hasta $97.092.000

Toyota GR86 : u$s60.900

Toyota RAV4 : u$s70.200

Toyota GR Yaris : desde u$s70.000 hasta u$s71.800

Toyota Hiace Commuter : $81.993.000

Toyota Crown: u$s93.000

Con este esquema, la marca combinó ajustes puntuales en los modelos más afectados con estabilidad en el resto de su gama, en un escenario de reconfiguración general del mercado.