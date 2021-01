Estado frágil: no resiste importación de 400 autos

Entre los importadores de autos de alta gama no hay una posición común. Algunos ven la medida como otro paso al cierre de la actividad mientras que otros se ilusionan con la idea de que haya más previsibilidad. Estos últimos estiman que para el Gobierno, esta fue una forma de sacarse un problema de encima y que, de aquí en más, el acceso a esos dólares no depende del Estado. Se basan en algunos puntos para ilusionarse de comenzar a transitar un camino más calmo. Por ejemplo, estos 0 km no compiten con los nacionales, no le quita dólares al Estado, implicará mayor recaudación y el que quiera comprar uno de esos autos podrá hacerlo. Tendrán que pagarlo más caro pero, en estos niveles de precios, ese no es un problema. También creen que podrán vender más. Hoy, la oferta está limitada por un cupo. Pueden tener 10 compradores para una sola unidad. Al no depender de los dólares oficiales, podrían importar lo que necesiten y satisfacer esa mayor demanda. Hay importadores que aseguran que podrían vender el triple de unidades si hubiera disponibilidad, aún a un precios en dólares más cercano al blue que al oficial. Para eso, necesitan que se aprueben las SIMI sin trabas. De lo contrario, la medida ya dejara de ser una cuestión económica y pasará a ser algo político. ¿Será posible? Esa es la duda. Otra: ¿en un año le venderán los dólares al valor oficial para pagar la financiación que tuvieron que asumir? Algunos son menos optimistas y creen que el negocio se va a achicar ante tanta incertidumbre. “Nos vamos a reducir al mínimo” reconoció un importador. Otro empresario comentó a este diario que en los bancos le dicen que no están autorizados a girar dólares para pagar esas importaciones. Aunque el importador consiga los dólares, no está claro el mecanismo para pagar esa operación a la casa matriz. Todo complicado. Mientras tanto, los importadores están esperando ser llamados por el Gobierno para conocer el cupo que tendrán para este año. En el sector hay clima conciliador y quieren que se defina el horizonte para saber a qué atenerse en 2021. Quieren privilegiar el buen diálogo con los funcionarios.