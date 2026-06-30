SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de junio 2026 - 08:57

BYD acelera en Argentina con un SUV híbrido enchufable que supera los 1.100 km de autonomía

El nuevo Seal U DM-i ya se vende en el país con tecnología híbrida enchufable, alto nivel de seguridad y una autonomía que lo posiciona entre los más eficientes del segmento.

El nuevo BYD Seal ya se vende en la Argentina&nbsp;

El nuevo BYD Seal ya se vende en la Argentina 

El modelo ya está disponible en la Argentina con un precio de u$s47.990, posicionándose como una alternativa competitiva dentro de los vehículos de nuevas energías.

Informate más

El sistema Super Hybrid DM-i es el corazón de esta propuesta, permitiendo una conducción mayormente eléctrica con hasta 105 km de autonomía en modo EV y más de 1.100 km de alcance total combinado. A esto se suma un consumo contenido de apenas 5,1 L/100 km, clave para quienes buscan reducir costos sin resignar prestaciones.

Nuevo BYD Seal: tecnología, seguridad y confort en clave premium

El Seal U DM-i también se destaca por su enfoque en seguridad avanzada, con más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y calificación máxima de 5 estrellas en Euro NCAP. Además, logró el máximo puntaje en Green NCAP, reforzando su perfil sustentable.

BYD SEAL U DMi (11)(1)
El Seal U DM-i también se destaca por su enfoque en seguridad avanzada, con más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y calificación máxima de 5 estrellas en Euro NCAP.

El Seal U DM-i también se destaca por su enfoque en seguridad avanzada, con más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y calificación máxima de 5 estrellas en Euro NCAP.

En el interior, el SUV ofrece una experiencia premium con pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, sistema de audio Infinity y conectividad con Google integrado, junto a detalles como techo panorámico y climatizador bi-zona.

BYD SEAL U DMi (20)(1)
En el interior, el SUV ofrece una experiencia premium con pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, sistema de audio Infinity y conectividad con Google integrado, junto a detalles como techo panorámico y climatizador bi-zona.

En el interior, el SUV ofrece una experiencia premium con pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, sistema de audio Infinity y conectividad con Google integrado, junto a detalles como techo panorámico y climatizador bi-zona.

Con este lanzamiento, BYD no solo amplía su gama, sino que busca posicionarse como referente en autos híbridos enchufables en la Argentina, apostando a una movilidad más eficiente y tecnológica.

Te puede interesar

Otras noticias