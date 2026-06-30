BYD acelera en Argentina con un SUV híbrido enchufable que supera los 1.100 km de autonomía + Agregar ámbito en









El nuevo Seal U DM-i ya se vende en el país con tecnología híbrida enchufable, alto nivel de seguridad y una autonomía que lo posiciona entre los más eficientes del segmento.

El nuevo BYD Seal ya se vende en la Argentina

BYD refuerza su ofensiva en el mercado local con la llegada del nuevo Seal U DM-i, un SUV híbrido enchufable que apunta a redefinir el segmento con una combinación de tecnología, eficiencia y autonomía extendida.

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El modelo ya está disponible en la Argentina con un precio de u$s47.990, posicionándose como una alternativa competitiva dentro de los vehículos de nuevas energías.

El sistema Super Hybrid DM-i es el corazón de esta propuesta, permitiendo una conducción mayormente eléctrica con hasta 105 km de autonomía en modo EV y más de 1.100 km de alcance total combinado. A esto se suma un consumo contenido de apenas 5,1 L/100 km, clave para quienes buscan reducir costos sin resignar prestaciones.

Nuevo BYD Seal: tecnología, seguridad y confort en clave premium El Seal U DM-i también se destaca por su enfoque en seguridad avanzada, con más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y calificación máxima de 5 estrellas en Euro NCAP. Además, logró el máximo puntaje en Green NCAP, reforzando su perfil sustentable.

BYD SEAL U DMi (11)(1) El Seal U DM-i también se destaca por su enfoque en seguridad avanzada, con más de 20 asistencias a la conducción, 6 airbags y calificación máxima de 5 estrellas en Euro NCAP.

En el interior, el SUV ofrece una experiencia premium con pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, sistema de audio Infinity y conectividad con Google integrado, junto a detalles como techo panorámico y climatizador bi-zona. BYD SEAL U DMi (20)(1) En el interior, el SUV ofrece una experiencia premium con pantalla de 15,6 pulgadas, tablero digital, sistema de audio Infinity y conectividad con Google integrado, junto a detalles como techo panorámico y climatizador bi-zona. Con este lanzamiento, BYD no solo amplía su gama, sino que busca posicionarse como referente en autos híbridos enchufables en la Argentina, apostando a una movilidad más eficiente y tecnológica.