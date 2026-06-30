ANSES oficializó el calendario de pagos de julio 2026 y hay cambios por los feriados

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya confirmó su calendario de pagos para julio 2026 . Este se verá interrumpido por los feriados del jueves 9 y viernes 10 , aunque retomará con normalidad a partir del lunes siguiente. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, el organismo anunció un aumento del 2,15% , correspondiente al dato de la inflación de mayo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 , junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Monto de las prestaciones de ANSES en julio 2026

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,15%, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:

Jubilación mínima: $481.989,32 ( $411.989,32 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $399.591,45 ( $339.591,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.392,52 ( $288.392,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32 ( $411.989,32 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará a $2.772.298,06

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Por su parte, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $148.048 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($118.438,43), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $482.061,17, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $74.032,19 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $241.040,29.

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Quiénes siguen cobrando el bono de $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $411.989,32. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $481.989,32 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de julio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Prestación por Desempleo