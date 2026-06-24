Quién es Wang Chuanfu, el empresario que asegura que BYD será el fabricante de automóviles número uno en 5 años

En 2025, la compañía de vehículos eléctricos e híbridos terminó en el sexto lugar del ranking global de fabricantes, con 4.6 millones de unidades vendidas.

Wang Chuanfu es el fundador, presidente y director ejecutivo de BYD , la automotriz china que hoy compite entre las más grandes del mundo.

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Desde esa posición, impulsa un plan de expansión global con un objetivo claro: convertir a la compañía en el mayor fabricante de automóviles en un plazo de cinco años , superando a Toyota, actual líder en volumen de ventas.

La estrategia se apoya en el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, y la expansión internacional , en un contexto donde la marca gana presencia fuera de China pero enfrenta caídas en su mercado interno.

Wang Chuanfu nació el 8 de abril 1966 en el condado de Wuwei , provincia de Anhui, China, en una familia humilde de origen rural . Quedó huérfano durante su adolescencia y fue criado por sus hermanos mayores.

Estudió química física metalúrgica en la Universidad Central Sur de China (antes Universidad Industrial Central Sur) y luego completó una maestría en el Instituto de Investigación de Metales No Ferrosos de Beijing (ahora Grupo GRINM), donde se especializó en materiales y tecnologías aplicadas.

Tras graduarse, trabajó como investigador patrocinado por el Estado chino. Hasta que en 1995 decidió ingresar al sector privado y fundó BYD en Shenzhen junto a su primo Lu Xiangyang.

La empresa comenzó fabricando baterías recargables para celulares y rápidamente se expandió hasta convertirse en uno de los mayores proveedores del mundo en ese rubro.

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El salto a la industria automotriz llegó en 2003, cuando la firma inició su división de vehículos. A partir de ese momento, Wang impulsó un modelo de integración vertical que le permitió a la compañía producir internamente baterías, motores y sistemas eléctricos, reduciendo costos y ganando competitividad.

Con el paso de los años, la empresa fue abandonando progresivamente los motores de combustión y en 2022 dejó de desarrollarlos por completo, enfocándose exclusivamente en vehículos eléctricos e híbridos.

La marca cerró 2025 en el sexto lugar del ranking mundial de fabricantes de autos, con 4.6 millones de unidades vendidas.

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Su apuesta en la industria automotriz

En la última asamblea anual de accionistas realizada en Shenzhen, Wang Chuanfu aseguró que buscan liderar la industria automotriz, lo que implicaría superar a Toyota.

"BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno a nivel mundial en términos de escala en cinco años", afirmó el ejecutivo, según reprodujo el medio Shanghai Securities News y recopiló Reuters.

Durante la asamblea, explicó que parte de las limitaciones actuales están vinculadas a la producción de la batería Blade de segunda generación, una tecnología esencial para sostener el crecimiento de la firma, y se comprometió a acelerar su producción.

También destacó los avances en carga ultrarrápida. La marca anunció una inversión cercana a los 2.000 millones de euros en Europa para el desarrollo de su red Flash Charge, con una potencia de hasta 1.500 kW, capaz de llevar la batería del 10% al 70% en solo cinco minutos.

Wang señaló que BYD ya cuenta con 3.15 millones de vehículos con sistemas de conducción inteligente en circulación, que generan unos 200 millones de kilómetros de datos diarios.

A su vez, anticipó que las tecnologías de manejo automatizado de nivel L3 y L4 llegarán "antes de lo esperado", y sostuvo que "en cuanto la regulación esté lista, BYD despegará rápidamente".

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El planteo llega en un escenario mixto para la compañía. Por un lado, mantiene un fuerte crecimiento internacional y una expansión acelerada en Sudamérica, Europa y el sudeste asiático. Brasil, Gran Bretaña y Australia aparecen entre los compradores más importantes para la marca. De hecho, entre enero y mayo de este año las exportaciones crecieron un 65% interanual.

Sin embargo, en paralelo, BYD enfrenta una desaceleración en China, su principal mercado, donde la demanda cayó más de un 20% en el mismo período debido a la gran competencia interna y una guerra de precios entre fabricantes locales.

A esto se suma que las acciones de la firma registraron caídas superiores al 45% en Hong Kong y del 33% en Shenzhen respecto de sus máximos del último año.

Además, sus declaraciones no lograron convencer a los empresarios, ya que al día siguiente, los títulos volvieron a bajar: 4,3% en Hong Kong y un 1,6% en Shenzhen.