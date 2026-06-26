El dilema del usado: el factor clave que define el valor de reventa de los autos chinos tras el boom de patentamientos + Agregar ámbito en









El desembarco masivo de modelos híbridos y eléctricos reconfiguró el parque automotor local. Sin embargo, la devaluación que sufren estas tecnologías en el exterior y el desafío de la posventa encienden alertas sobre su precio residual.

Los autos chinos crecen a pasos sostenidos en el país Reuters

La vertiginosa expansión de las terminales asiáticas reconfiguró las reglas del negocio automotriz a escala global. En la Argentina, este fenómeno caló hondo durante los últimos meses, impulsado por una flexibilización en el ingreso de unidades importadas y los beneficios impositivos orientados a la movilidad sustentable. Sin embargo, este aluvión de novedades instaló una pregunta inevitable entre los compradores locales: cuál será el verdadero valor residual de estos vehículos cuando ingresen al mercado de usados, un factor crítico que suele definir la compra de un 0km.

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Gran parte de esta ofensiva comercial se apoya en mecánicas de última generación. Mientras las automotrices tradicionales optaron por una transición pausada, estas nuevas marcas se consolidaron junto a Tesla como los arquitectos de la electrificación masiva, convirtiendo a los motores híbridos y a las baterías puras en su principal estandarte. El dato no es menor, ya que las auditorías internacionales confirman que el tipo de propulsión altera drásticamente la velocidad con la que un auto pierde su valor de mercado.

La paradoja de la tecnología: los híbridos resisten mejor que los eléctricos puros De acuerdo con un exhaustivo relevamiento de la consultora iSeeCars —que examinó casi un millón de operaciones de usados con cinco años de antigüedad entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en Estados Unidos—, los vehículos 100% eléctricos sufren una estrepitosa devaluación promedio del 57,2% tras un lustro de uso. En la vereda de enfrente, los modelos híbridos exhiben una llamativa fortaleza, perdiendo apenas un 35,4% de su precio original, un desempeño muy superior a la media general del mercado, que promedia una caída del 41,8%.

La madurez del consumidor transformó el negocio de los híbridos de manera rotunda. En 2019, estos vehículos padecían una depreciación del 56,7% a cinco años; sin embargo, siete años más tarde, ese indicador se redujo al 35,4%. El público de segunda mano asimiló esta tecnología con total naturalidad, atraído por el ahorro de combustible y la eficiencia diaria, sin tener que depender de la todavía limitada red de cargadores públicos.

cargadores autos eléctricos ute.webp La madurez del consumidor transformó el negocio de los híbridos de manera rotunda. En 2019, estos vehículos padecían una depreciación del 56,7% a cinco años; sin embargo, siete años más tarde, ese indicador se redujo al 35,4%.

Por el contrario, los eléctricos puros continúan desvalorizándose más rápido que el promedio. Esto se debe al vertiginoso ritmo de las innovaciones de software, la aparición constante de baterías con mayor autonomía y el desplome de los precios de lista de las unidades nuevas, factores que terminan canibalizando a los modelos de segunda mano. Esta brecha también quedó documentada en Europa por la firma Ganvam-DAT en España, donde se constató que los automóviles de origen chino retienen el 60,7% de su valor original a los tres años, quedando muy cerca del 65,5% que conservan las marcas tradicionales de toda la vida. Los analistas explican que esta paridad se logra, justamente, gracias al alto componente de mecánicas híbridas que integran el catálogo de las firmas asiáticas. El escenario local y el gran examen de la posventa En la Argentina, esta encrucijada cobra una relevancia absoluta debido al vertiginoso proceso de renovación del parque automotor. De acuerdo con las últimas estadísticas difundidas por ACARA, la velocidad de adopción local es inédita: entre enero y mayo de 2026 se registraron 31.592 patentamientos de vehículos híbridos, lo que representa un despegue interanual del 314,2%, mientras que las variantes eléctricas puras totalizaron 3.011 unidades, disparándose un 760,3%. Semejante volumen de ventas generará, por primera vez en el país, un mercado de usados ecológicos con masa crítica propia. Marcas de fuerte perfil tecnológico como BYD, Haval, Chery, BAIC, Changan, JAC, Jetour, GWM, Arcfox o JMEV edificaron su posicionamiento sobre estas nuevas energías. Por ende, en el corto plazo, será muy difícil desglosar si la pérdida de valor de un modelo responderá al peso de su marca o a la obsolescencia natural de su tecnología. El examen definitivo para el mercado soberano estará en el mostrador de repuestos. A diferencia de las plazas de Europa o Norteamérica, en el plano local muchas de estas automotrices aún deben consolidar su reputación a largo plazo. La capilaridad de los talleres oficiales, el stock de componentes críticos, el respaldo de las garantías y la capacitación técnica para intervenir sistemas de alto voltaje serán las variables de oro que definirán el precio de reventa de un auto en la Argentina del mañana.