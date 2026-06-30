La prensa alemana destrozó al equipo de Julian Nagelsmann tras la elminación con Paraguay en el Mundial 2026: "Otra pesadilla"

La eliminación frente a Paraguay profundizó la crisis futbolística de Alemania, que acumula tres Mundiales consecutivos sin llegar a los octavos de final.

Alemania quedó eliminada ante Paraguay y volvió a despedirse antes de tiempo en una Copa del Mundo.

La prensa alemana castigó con dureza a la Mannschaft luego de su eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026. Los principales medios del país calificaron la derrota por penales como “otra pesadilla para el fútbol alemán” y apuntaron contra el rendimiento del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

La caída frente a la Albirroja representó un nuevo golpe para una selección que atraviesa una etapa complicada. Alemania quedó afuera tras igualar 1-1 en los 120 minutos y perder 4-3 en la definición por penales , acumulando así tres Mundiales consecutivos sin alcanzar los octavos de final .

Uno de los medios más duros fue Bild , que tituló en su portada digital: “Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penales” . La publicación acompañó la frase con una imagen del defensor alemán Waldemar Anton con las manos en la cabeza.

Además, el diario le otorgó a Julian Nagelsmann la peor calificación posible, un 6 , y describió la actuación del seleccionado como “desastrosa” . Según el análisis del medio, Alemania mostró un equipo “lento, aburrido y apático” durante el encuentro que terminó con su eliminación.

Los principales medios alemanes cuestionaron el rendimiento del equipo y apuntaron contra el ciclo de Julian Nagelsmann.

El Süddeutsche Zeitung también utilizó un tono crítico y habló de “otra humillación”. El periódico sostuvo que el partido “pareció transcurrir a cámara lenta” y cuestionó el nivel mostrado por la selección a lo largo del torneo.

Un fracaso que abrió el debate sobre el futuro

El mismo medio agregó que “Alemania, que no ha ofrecido ni una sola actuación convincente en este Mundial tras su goleada de 7-1 a la débil Curazao, regresa a casa con una eliminación totalmente merecida”, poniendo el foco en la falta de regularidad del equipo.

Por su parte, Kicker consideró que la derrota significó “una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para Nagelsmann”. El medio aseguró que el entrenador “no ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo” y planteó dudas sobre el rumbo del proyecto.

Sin embargo, también señaló que la situación no puede explicarse únicamente por la figura del técnico. “Las razones son numerosas, y sería demasiado simplista atribuir la responsabilidad de este fracaso únicamente a Julian Nagelsmann”, analizó.

Paraguay - Alemania - Wirtz La caída por penales ante Paraguay generó fuertes críticas en la prensa alemana.

El Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió la decepción general al afirmar que “contra Paraguay, Alemania sufrió un final de pesadilla en un torneo en el que nunca llegó a participar realmente”. Además, dejó abierta una pregunta sobre la continuidad del entrenador: “¿Acaso la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional está terminando donde empezó?”.

Una crisis que se extiende en los últimos Mundiales

La eliminación ante Paraguay profundizó una racha negativa para una selección acostumbrada a pelear por los máximos objetivos. Alemania, cuatro veces campeona del mundo en 1954, 1974, 1990 y 2014, volvió a despedirse antes de tiempo.

La Mannschaft ya había quedado eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en Norteamérica 2026 cayó en los dieciseisavos de final. La última vez que alcanzó las semifinales de un gran torneo fue en la Eurocopa 2016, cuando perdió ante Francia.

El nuevo fracaso abrió una discusión profunda dentro del fútbol alemán, que ahora deberá decidir si continúa apostando por Nagelsmann o si inicia una nueva etapa para recuperar el protagonismo perdido.