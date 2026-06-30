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30 de junio 2026 - 09:44

Gran Hermano Generación Dorada: qué participante dejó la casa tras una nueva gala de eliminación

La placa de nominados estaba integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos.

Gran Hermano vivió una nueva jornada de eliminación.

Gran Hermano vivió una nueva jornada de eliminación.

El lunes 29 de junio por la noche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación por Telefe, en una noche cargada de tensión que terminó con la salida de Nenu López, quien no logró superar el voto negativo del público.

La participante abandonó la casa luego de permanecer 41 días en competencia, ya que había ingresado el pasado 20 de mayo junto a otros ocho jugadores que se sumaron al reality conducido por Santiago del Moro.

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Con esta eliminación, quedan 19 participantes en carrera por el premio mayor.

Cómo fue la definición de la gala de eliminación en Gran Hermano

La placa de nominados estaba integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos.

El primer participante en salir de la placa fue Emanuel Di Gioia, quien no recibió el respaldo del público.

"Gracias a toda la banda que me hace el aguante. Siempre agradecido", expresó el participante de San Martín tras conocer el resultado.

Luego, Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos también fueron salvados.

La definición quedó entonces entre Nenu López y Steffany "Campanita" Pereira. Finalmente, el voto del público determinó la eliminación de Nenu, que debió despedirse de sus compañeros y abandonar la casa.

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Quiénes quedan en la casa de GH

Tras la salida de Nenu, estos son los 19 participantes que continúan en Gran Hermano Generación Dorada:

  • Solange "Sol" Abraham
  • Emanuel Di Gioia
  • Pincoya
  • Manuel Ibero Durigón
  • Juani Car
  • Cinzia Francischiello
  • Yanina Zilli
  • Luana Fernández
  • Tamara Paganini
  • Charlotte Caniggia
  • Matías Hanssen
  • Sebastián Cola
  • Juan Carlos López
  • Steffany "Campanita" Pereira
  • Leandro Nigro
  • Mariela Pietro
  • Alejandra Majluf
  • Yisela "Yipio" Pintos
  • Andrea del Boca

El reality entra en una etapa decisiva, donde las estrategias, las alianzas y el apoyo del público serán determinantes para definir quién se convertirá en el ganador de Gran Hermano Generación Dorada.

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