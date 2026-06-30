Gran Hermano Generación Dorada: qué participante dejó la casa tras una nueva gala de eliminación

La placa de nominados estaba integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos.

El lunes 29 de junio por la noche, Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación por Telefe, en una noche cargada de tensión que terminó con la salida de Nenu López , quien no logró superar el voto negativo del público.

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La participante abandonó la casa luego de permanecer 41 días en competencia, ya que había ingresado el pasado 20 de mayo junto a otros ocho jugadores que se sumaron al reality conducido por Santiago del Moro .

Con esta eliminación, quedan 19 participantes en carrera por el premio mayor.

La placa de nominados estaba integrada por Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos .

El primer participante en salir de la placa fue Emanuel Di Gioia, quien no recibió el respaldo del público.

"Gracias a toda la banda que me hace el aguante. Siempre agradecido", expresó el participante de San Martín tras conocer el resultado.

Luego, Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos también fueron salvados.

La definición quedó entonces entre Nenu López y Steffany "Campanita" Pereira. Finalmente, el voto del público determinó la eliminación de Nenu, que debió despedirse de sus compañeros y abandonar la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2071783997894435136&partner=&hide_thread=false La despedida de Nenu



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Quiénes quedan en la casa de GH

Tras la salida de Nenu, estos son los 19 participantes que continúan en Gran Hermano Generación Dorada:

Solange "Sol" Abraham

Emanuel Di Gioia

Pincoya

Manuel Ibero Durigón

Juani Car

Cinzia Francischiello

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Matías Hanssen

Sebastián Cola

Juan Carlos López

Steffany "Campanita" Pereira

Leandro Nigro

Mariela Pietro

Alejandra Majluf

Yisela "Yipio" Pintos

Andrea del Boca

El reality entra en una etapa decisiva, donde las estrategias, las alianzas y el apoyo del público serán determinantes para definir quién se convertirá en el ganador de Gran Hermano Generación Dorada.