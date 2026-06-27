¿Qué tan seguros son los sistemas de conducción autónoma de Tesla?

Un accidente fatal ocurrido en Texas volvió a poner bajo la lupa los sistemas de asistencia avanzada al volante.

La discusión sobre la seguridad de los sistemas de conducción asistida volvió, tras un accidente ocurrido en Katy, Texas, donde un Tesla Model 3 chocó contra una vivienda y provocó la muerte de una mujer de 76 años . Las autoridades investigan si el vehículo circulaba con algún sistema de asistencia activado al momento del impacto.

El caso reavivó un debate que lleva años abierto en la industria automotriz: hasta qué punto los sistemas avanzados de asistencia pueden considerarse seguros y cuál es el verdadero nivel de responsabilidad que debe mantener el conductor cuando estas tecnologías están en funcionamiento.

Mientras Tesla sostiene que se trata de sistemas de asistencia y no de conducción autónoma total, muchos organismos reguladores mantienen signos de interrogación sobre su funcionamiento en situaciones reales de tránsito.

Autopilot es el sistema básico de asistencia a la conducción desarrollado por Tesla. Incluye funciones como mantenimiento de carril, control de velocidad y asistencia en autopistas. Por encima de esa tecnología se encuentra Full Self-Driving (FSD), actualmente comercializado como Full Self-Driving (Supervised). Esta versión agrega capacidades más avanzadas , como navegación urbana, reconocimiento de semáforos, cambios automáticos de carril y maniobras en entornos complejos.

A pesar de sus nombres, ambos sistemas continúan requiriendo supervisión permanente del conductor. Tesla señala en sus manuales y advertencias de uso que la persona detrás del volante debe mantener atención constante y estar preparada para intervenir en cualquier momento.

El problema aparece cuando algunos usuarios interpretan estas funciones como equivalentes a un vehículo totalmente autónomo. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) mantiene actualmente varias investigaciones vinculadas a Tesla y sus sistemas de asistencia. Una de ellas fue elevada a la fase de análisis de ingeniería, el nivel más alto de revisión técnica previo a una eventual medida correctiva o recall.

Tesla Pexels

Cómo funcionan los niveles de asistencia a la conducción en el mercado actual

Actualmente, Autopilot y Full Self-Driving pertenecen al Nivel 2 de automatización. Esto significa que el vehículo puede controlar simultáneamente dirección, aceleración y frenado en determinadas circunstancias, pero la responsabilidad sigue siendo del conductor humano.

Los niveles superiores implican una progresiva transferencia de responsabilidades hacia el vehículo. En el Nivel 3, por ejemplo, el sistema puede asumir determinadas decisiones. Los niveles 4 y 5 representan grados mucho más avanzados de automatización, donde la intervención humana es mínima o inexistente.

Actualmente no existe una adopción masiva de vehículos particulares de Nivel 4 o Nivel 5 disponibles para el público general. La mayoría de los modelos comercializados en el mundo siguen operando dentro de esquemas de asistencia supervisada.

tesla model x

Cuáles son los fallos más comunes reportados en autos inteligentes

Los sistemas de asistencia avanzados dependen de sensores, cámaras, radares, algoritmos de procesamiento y software de interpretación del entorno. Cuando alguno de estos componentes encuentra situaciones para las que no fue entrenado adecuadamente, pueden producirse errores de reconocimiento o respuesta.

La NHTSA también investigó decenas de episodios en los que vehículos Tesla equipados con sistemas de asistencia estuvieron involucrados en accidentes. En algunos casos, los análisis determinaron que el conductor no estaba prestando atención. En otros, se estudian posibles limitaciones de los sistemas.

El reciente accidente de Texas todavía se encuentra bajo investigación. Mientras el conductor afirmó que utilizaba asistencia automatizada, Tesla sostuvo que los registros preliminares indicarían una aceleración manual previa al impacto. La información definitiva dependerá de las pericias.

Tesla Imagen: Tesla Oficial

El dilema de la “falsa sensación de seguridad” al volante de un autónomo

Uno de los conceptos más discutidos cuando se habla de automatización es el de la falsa sensación de seguridad. Cuando una tecnología funciona correctamente durante largos períodos, algunos usuarios pueden desarrollar una confianza excesiva y reducir su nivel de vigilancia.

Ese fenómeno ya fue observado anteriormente en sectores como la aviación y constituye una de las principales preocupaciones en el desarrollo de vehículos inteligentes. Los sistemas automatizados suelen manejar adecuadamente la mayoría de las situaciones rutinarias, pero pueden presentar dificultades en circunstancias excepcionales o inesperadas.

Cuando eso ocurre, el conductor debe recuperar inmediatamente el control. El desafío consiste en que, si la persona lleva mucho tiempo actuando únicamente como supervisora, su tiempo de reacción puede verse afectado.

Por eso, las tecnologías actuales no reemplazan la atención humana. Aunque los sistemas de asistencia avanzaron significativamente durante los últimos años y siguen evolucionando, la conducción totalmente autónoma sigue siendo un objetivo en desarrollo y no una realidad.