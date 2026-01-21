CHERY ARRIZO 8 CSH: la apuesta híbrida enchufable con la que la marca sale a disputar el segmento C

En el stand de Cariló, ejecutivos de la firma representada por Grupo Corven, detallaron las claves del nuevo sedán mediano híbrido enchufable, su tecnología, autonomía y una propuesta comercial pensada para acelerar la adopción de este sistema en el país.

El nuevo CHERY ARRIZO 8 CSH ya está a la venta en el país

En el marco de su presencia de verano en Cariló, Chery, bajo el ala de Grupo Corven , eligió ese escenario para presentar oficialmente el ARRIZO 8 CSH , un sedán mediano que marca un punto de inflexión en la estrategia de la marca en la Argentina. Durante el lanzamiento, Claudio San Román, director de Chery Argentina, Martín Scrimaglia, gerente de Producto, y Pablo Stefani, gerente Comercial , explicaron por qué este modelo no solo amplía la gama, sino que también redefine la forma en que la automotriz china quiere competir en el mercado local.

Como orador inicial, San Román aseguró que el lanzamiento del ARRIZO 8 CSH "es nuestro segundo mejor día, el primero , en importancia para nosotros fue el 9 de octubre, donde nos dimos a conocer siendo Grupo Corven, nuevo importador y representante para la comercialización de Chery en la Argentina. Y reconoció : "Si bien Chery es la primera marca que desembarcó en el país allá por 2018, es la marca número uno en ventas, con 54.700 unidades vendidas.

Asimismo , adelantó que "durante este mes, vamos a estar concretando nueve concesionarios más, lo que nos va a permitir llegar a un total de quince. Y para marzo, proyectamos alcanzar los 26 showrooms", destacó.

Scrimaglia, en tanto, destacó que el ARRIZO 8 CSH se ubica en un espacio intermedio dentro del mercado: con más de 4,7 metros de largo, está en el límite entre los compactos y los medianos. Sin embargo, la decisión comercial fue clara. “Por una cuestión de volumen, elegimos mirar al segmento de abajo y apuntar al best seller del segmento C”, explicó, remarcando que allí es donde hoy se concentra la demanda real de sedanes electrificados.

El diferencial central del modelo es su tecnología . Se trata del primer híbrido enchufable de Chery en el país, basado en la plataforma Chery Super Hybrid. Combina un motor naftero 1.5 turbo de 147 CV con dos motores eléctricos —uno generador y otro tractor— que entregan una potencia combinada de 205 CV y 365 Nm de torque.

La batería, de casi 19 kWh, permite circular hasta 101 kilómetros en modo 100% eléctrico según ciclo WLTP, activable desde un botón específico en el habitáculo.

Además de las prestaciones —acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos— Scrimaglia subrayó la autonomía total: cerca de 1.300 kilómetros combinando ambos sistemas. En equipamiento, el ARRIZO 8 CSH se lanza en una única versión Comfort, con interiores de alto nivel, pantallas digitales de gran tamaño, butacas eléctricas, sonido premium y una presentación que busca diferenciarse dentro del segmento.

En términos comerciales, Chery acompaña el producto con una garantía de 8 años o 200 mil kilómetros para el sistema híbrido y 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, la más extensa del segmento, y suma de serie un cargador portátil más un wallbox para instalación domiciliaria. El costo de mantenimiento promedio, según la marca, ronda los U$S287.

Chery proyecta alcanzar 15 concesionarios en enero, con aperturas en CABA, Pilar, La Plata y Córdoba, 26 en marzo y 38 en junio, acompañando un incremento esperado en el volumen de ventas.

Pablo Stefani tomó la palabra para reforzar el enfoque en el cliente. Señaló que el lanzamiento no se limita al producto, sino que incluye beneficios concretos como el primer servicio bonificado y opciones de financiación a tasa cero: hasta $25 millones en 12 o 18 meses, y 20 millones en 24 cuotas. “La idea es facilitarle la decisión al cliente y acompañarlo en esta nueva tecnología”, afirmó.

Prestaciones del nuevo Chery ARRIZO 8 CSH

El CHERY ARRIZO 8 CSH se posiciona como uno de los sedanes medianos más completos del segmento, con una fuerte apuesta al confort, la seguridad y la electrificación. En el interior ofrece una dotación muy amplia, con doble pantalla táctil de 12 pulgadas, cámara HD de 540°, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, navegador satelital, freno de mano eléctrico con Autohold, monitoreo del sistema híbrido y asistente virtual. A esto suma climatizador bizona con filtro N95, salidas de aire traseras, butacas delanteras eléctricas, múltiples puertos de carga, detalles de iluminación para todas las plazas y tapizado en cuero ecológico gris.

En seguridad, el equipamiento es completo: incorpora ocho airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de presión y temperatura de neumáticos, anclajes ISOFIX, inmovilizador de motor y alarma perimetral.

Colores, precio y servicios

El modelo se ofrece en cuatro colores (Tech Grey, Khaki White, Silver y Carbon Crystal Black) y se destaca por incluir de serie un cargador portátil y un Wallbox para instalación domiciliaria. El precio sugerido es de u$s34.600, con doble garantía transferible: 7 años o 150.000 km general y 8 años o 200.000 km para el tren motriz híbrido. Los servicios son cada 10.000 km o 12 meses, con un costo promedio de USD 287 para los primeros tres. Llegará a los concesionarios el 1° de febrero, con primer service bonificado para las primeras 100 unidades y financiación a tasa UVA 0%.