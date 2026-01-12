Las automotrices activaron la temporada de verano y exhibieron lo que viene en 2026

Entre lanzamientos, adelantos y experiencias para el público, las distintas marcas desplegaron en Cariló y Pinamar su estrategia para el año, con fuerte foco en SUVs y pick ups.

La nueva Chevrolet Captiva, una de las flamantes protagonistas de la temporada de verano

El verano volvió a ser el punto de encuentro clave para la industria automotriz . Con stands abiertos al público, test drives y actividades pensadas para turistas y clientes, las marcas aprovecharon la temporada alta para mostrar sus novedades más importantes y anticipar gran parte de lo que llegará al mercado argentino este año. Cariló, Pinamar y el eje de la Ruta 11 concentraron adelantos de productos, modelos eléctricos, nuevas pick ups y estrategias comerciales que marcan el pulso de un sector en plena transformación.

Renault eligió Cariló para realizar el avant premiére del Boreal, uno de los lanzamientos más relevantes que tendrá la marca en 2026. Este nuevo SUV mediano, que llegará importado de Brasil hacia fines del primer trimestre del año próximo, se ubicará por encima de Kardian y por debajo de Koleos. Con 4,56 metros de largo, un baúl de 522 litros y un motor 1.3 turbo de 156 CV asociado a una caja automática de doble embrague, el Boreal apunta al corazón de uno de los segmentos más competitivos del mercado, donde enfrentará a modelos como Corolla Cross, Volkswagen Taos y Jeep Compass , con precios que hoy rondan los $50 millones.

El stand de la marca (Cerezo 372, Cariló) se completa con toda su gama actual, incluidos Arkana y Koleos híbridos E-Tech , en un espacio de diseño inspirado en la estética parisina. Además, Renault refuerza su presencia con el Care Service Point en Pinamar , ofreciendo servicios y asistencia para clientes durante el verano.

Chevrolet desembarcó con una fuerte apuesta de marca bajo el concepto “Esto es Chevrolet” , que resume su identidad histórica y su portfolio completamente renovado. En Cariló (Avellano entre Boyero y Benteveo) , el protagonismo se lo llevan el Spark EUV, primer modelo 100% eléctrico de la marca en la Argentina, y la nueva Captiva PHEV híbrida enchufable, que realiza su presentación estelar tras una preventa exitosa . A estos se suma la imponente Tahoe Z71, equipada con motor V8 y capacidad para siete pasajeros, una rareza para el mercado local.

En Pinamar , la marca complementa su presencia con Tracker, Onix y Spark EUV, además de las travesías off-road con Silverado, S10 y Trailblazer , una de las experiencias más convocantes del verano.

Bernardo García, gerente de Comunicaciones Corporativas de Chevrolet para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, junto a la nueva Captiva.

Stellantis: un show multimarca

El Grupo Stellantis volvió a concentrar la mayor diversidad de productos en el Summer Car Show, ubicado sobre la Ruta 11, kilómetro 407 entre Cariló y Villa Gesell. Allí conviven las propuestas de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS, junto al debut de Leapmotor, la marca china de autos eléctricos que estará bajo el ala de la compañía. Entre las novedades más destacadas aparecen el Citroën C4 híbrido, la nueva generación del C5 Aircross, el DS 7 híbrido enchufable y la renovada Fiat Toro, que llegará en marzo con motor turbodiésel de 200 CV.

Jeep exhibe adelantos globales como el Recon eléctrico y la nueva Cherokee híbrida, mientras que RAM muestra la Dakota de producción nacional. El espacio se completa con test drives, academias off-road, pista 4x4 y actividades familiares.

Honda volvió a decir presente en Cariló con una propuesta integral que refleja sus cuatro unidades de negocio. En autos, la gran novedad es la WR-V, que se encuentra en etapa de preventa y se suma a HR-V, ZR-V y al Civic Advanced Hybrid.

Stand Cariló 1 En autos, la gran novedad es la WR-V, que se encuentra en etapa de preventa y se suma a HR-V, ZR-V y al Civic Advanced Hybrid.

En motocicletas, la XL750 Transalp se roba todas las miradas, acompañada por modelos adventure de alta cilindrada. También hay espacio para productos de fuerza y motores marinos, reforzando el perfil tecnológico y multifacético de la marca japonesa. El stand de la marca japonesa se encuentra en Av. Divisadero 1526.

Chery y Foton, juntos bajo Grupo Corven

Representadas por el Grupo Corven, Chery y Foton comparten protagonismo en Cariló. Chery, en su stand de Avellano 245, presenta el Arrizo 8 híbrido enchufable, un sedán mediano con 205 CV combinados, más de 1.300 km de autonomía total y un precio sugerido de u$s34.600.

CHERRY CARILO-9757(1) Chery presenta el Arrizo 8 híbrido enchufable, un sedán mediano con 205 CV combinados, más de 1.300 km de autonomía total y un precio sugerido de u$s34.600.

Además, la marca anticipó la llegada del Tiggo 7 híbrido enchufable, que será lanzado a mitad de 2026 y ampliará la oferta electrificada en el país.

Foton, en tanto, refuerza su ofensiva en pick ups con nuevas versiones de la Tunland G7 y el anticipo de la Tunland V9 con motor naftero de 244 HP, que se suma a la variante Mild Hybrid. Con precios que parten desde los $38 millones más IVA, la marca apunta a distintos perfiles de usuarios, desde el trabajo hasta el uso recreativo.

FOTON Tunland G7 AT y MT 1(1) Foton, en tanto, refuerza su ofensiva en pick ups con nuevas versiones de la Tunland G7 y el anticipo de la Tunland V9 con motor naftero de 244 HP, que se suma a la variante Mild Hybrid.

Volkswagen renueva su presencia en Cariló y anticipa uno de los grandes lanzamientos de 2026

Volkswagen Argentina volvió a decir presente en Cariló con un stand completamente renovado, pensado como punto de encuentro para turistas y fanáticos de la marca. Allí se exhiben los últimos lanzamientos del portfolio, con especial protagonismo para el nuevo Tera y el recientemente lanzado Taos, que encabezan la estrategia comercial para este año.

La muestra se completa con modelos clave como Tiguan, Nivus, T-Cross, Vento GLI y una Amarok V6 Hero, además de una atracción especial: el nuevo Golf GTI, que se presenta por primera vez en el país en condición de avant-première. Se trata de la octava generación del icónico deportivo, que volverá al mercado argentino a fines de 2026 tras casi seis años de ausencia. Llegará importado desde Alemania y equipado con un motor turbonaftero 2.0 de 265 CV, convirtiéndose en el Golf más potente vendido localmente.

golf El nuevo Golf GTI, que se presenta por primera vez en el país en condición de avant-première.

Con las localidades costeras convertidas en vidriera, las automotrices dejaron en claro que 2026 llegará con más electrificación, mayor diversidad de productos y una competencia cada vez más intensa en los segmentos clave del mercado argentino.