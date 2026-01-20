SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 18:35

El dólar blue amagó con bajar, pero logró sostenerse por encima de los $1.500

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue amagó con bajar, pero cerró en los $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial quedó a un paso del 5%, al ubicarse en 4,9%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 20 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.434,50 para la venta.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 20 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.518,39, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 20 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.569, según Binance.

