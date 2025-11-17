Grupo Corven impulsa la nueva era de Chery en la Argentina







Esta alianza trasciende lo comercial, al unir la experiencia industrial local con la innovación global y abrir un nuevo capítulo para ambas compañías en el mercado automotor nacional.

Chery apuesta fuerte en la Argentina

El pasado 9 de octubre marcó un hito para Grupo Corven, que inauguró su nueva vertical de automóviles de la mano de Chery, una de las automotrices chinas de mayor proyección global. La alianza combina el know-how industrial de un grupo nacional con más de 55 años de trayectoria con la visión tecnológica y el liderazgo internacional de una marca que, desde hace 22 años, se mantiene como la principal exportadora de vehículos de China al mundo.

En esta presentación, se dio a conocer una estrategia integral que abarca la redefinición comercial, la comunicación y un portfolio de productos adaptado a las tendencias actuales. Chery concentra su propuesta en la marca insignia TIGGO, con su línea de SUVs como eje central del posicionamiento global.

Grupo Corven impulsa la nueva era de Chery en la Argentina Esta nueva oferta inicial está compuesta por cuatro modelos de la familia TIGGO —TIGGO 2, TIGGO 4 Hybrid, TIGGO 7 Hybrid y TIGGO 8—, que reflejan el espíritu innovador y la apuesta por la electrificación y la eficiencia. Las versiones híbridas marcan el rumbo hacia una movilidad más sustentable, en línea con la estrategia global de la marca.

“Esta alianza no solo nos permite incorporar una marca con gran proyección global, sino también desarrollar un ecosistema local de movilidad más competitivo y sostenible. Nuestra experiencia industrial y de posventa se combina con la tecnología de Chery para construir una propuesta de valor integral para el usuario argentino”, afirmó Claudio San Román, director de la Unidad Automóviles de Grupo Corven.

Chery Tiggo 4 Hybrid MY25 4(1) El nuevo Chery TIGGO 4 Hybrid se destaca por su interior con sobrada tecnología. Con más de 55.000 vehículos en circulación en el país, Chery ya es una marca consolidada en el mercado argentino. Para este año, la compañía prevé superar las 1.200 unidades patentadas, con la mirada puesta en 2026, cuando Grupo Corven proyecta una expansión sostenida acompañada por una comunicación más intensa, mayor presencia en medios y participación en exposiciones clave del sector.

El objetivo es claro: posicionar el nuevo portfolio de Chery y destacar sus diferenciales tecnológicos y de diseño, fortaleciendo el vínculo con los usuarios argentinos. Esta visión se materializa en una alianza que trasciende lo comercial, al unir la experiencia industrial local con la innovación global y abrir un nuevo capítulo para ambas compañías en el mercado automotor argentino.