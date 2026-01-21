Grupo ECIPSA proyecta un 2026 de consolidación de operaciones con foco en Brasil, Paraguay y Argentina

La compañía cerró el 2025 con 500 unidades entregadas. Además, cuenta con 20 proyectos en marcha, con foco en Brasil, Paraguay y Argentina. Este año prevé entregar más de 150 unidades del desarrollo MilAires, en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de cerrar un año con más de 500 unidades entregadas y 20 proyectos en marcha , Grupo ECIPSA comenzó el 2026 con un claro objetivo: consolidar su presencia en la región con foco principal en Brasil, Paraguay y Argentina.

Luego de su expansión internacional en 2022 con el desembarco en Paraguay, la empresa profundizó su crecimiento en el país vecino posicionando la marca Natania en un mercado caracterizado por su alta demanda habitacional y estabilidad macroeconómica.

En diciembre pasado fortaleció su presencia con la entrega de Natania 85 , su primer emprendimiento en Asunción. En paralelo lanzó un proyecto de condominios de viviendas y comenzó los movimientos de suelo en el predio donde desarrollará Natania 86 , un imponente edificio de 31 pisos y más de 300 unidades, además de cocheras, amenities y servicios.

Desde la empresa anticiparon que otro de los focos de ECIPSA para este año será Brasil, el mercado inmobiliario más grande de la región. Allí tiene licencia prioritaria para desarrollar proyectos con Crystal Lagoons y la exclusividad para el Estado de San Pablo, hogar de 46 millones de personas.

En alianza con un importante grupo brasileño, lanzará en Campiñas, San Pablo , su primer proyecto, el cual contará con este amenitie exclusivo como protagonista mientras avanza con dos proyectos adicionales bajo acuerdos de confidencialidad.

Además de los proyectos regionales, sigue trabajando en Israel, proyectando su próximo desarrollo en las tierras de Kadima Tzoran que adquirió en 2025 junto a sus socios de Israel Canada.

Proyectos en Argentina: desarrollo Natania federal y MilAires en CABA

Para el mercado local, la compañía de Garbarsky continuará con el plan de obras que tiene bajo su marca Natania en diferentes puntos del país. En alianza con constructoras locales, avanza con proyectos de edificios de departamentos, loteos y desarrollo de viviendas reafirmando su compromiso con el desarrollo federal del sistema.

Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregará la segunda herradura de más de 150 unidades de su emprendimiento MilAires, marca con la que desembarcó en Buenos Aires y supo abrir una nueva categoría de mercado con su propuesta residencial única para la clase media con amenities y servicios high.-end, históricamente reservados para segmentos altos.

MilAires_CABA

Con más de 14.600 unidades entregadas en más de 110 proyectos que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, ECIPSA es líder en el segmento residencial, promoviendo el acceso a la vivienda en un 2026 que estará marcado por su consolidación regional, reafirmando su visión de largo plazo de innovar en real estate para mejorar la calidad de vida de las personas.

El holding empresario, integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate, cuenta con más de 48 años de trayectoria y está presente en 9 provincias de Argentina, Brasil, Paraguay e Israel con inversiones en Panamá y Estados Unidos.

MilAires_Avance de obra

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva adelante, cuenta con más de 110 emprendimientos consolidados, más de 14.600 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas.