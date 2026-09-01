Las autoridades regulatorias de China hicieron públicas este martes un conjunto de nuevas directrices orientadas a fiscalizar y encauzar las actividades de sus fabricantes de automóviles fuera del territorio nacional.
China endurece las reglas para sus automotrices y apunta contra la guerra de precios
El gobierno local emitió una serie de directrices dirigidas a sus marcas en expansión comercial. Exige prevenir prácticas de competencia desleal, garantizar estándares éticos y proteger la reputación de sus productos en el mercado global.
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El paquete normativo insta a las firmas del sector a cumplir de forma estricta con las legislaciones locales de inversión y comercio internacional, reforzando simultáneamente los controles en materia de defensa de la competencia, políticas anticorrupción y responsabilidad social corporativa.
Un aspecto central del documento oficial aborda la estrategia comercial de las marcas, señalando expresamente que las compañías deben abstenerse de aplicar variaciones de precios bruscas o recurrentes que puedan lesionar los intereses de los compradores o deteriorar la imagen de la industria asiática en el extranjero.
Adaptación a los mercados y frenos a la competencia desleal
El pronunciamiento gubernamental procura ordenar el vertiginoso proceso de internacionalización que lideran gigantes automotrices como BYD, en un contexto de altísima rivalidad comercial e hipercompetitividad dentro del propio mercado interno chino.
Entre los lineamientos estratégicos difundidos por los organismos de control destacan:
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Cumplimiento antimonopolio: exigen ajustar las operaciones a las normas de competencia de cada país de destino para evitar sanciones por prácticas desleales.
Adecuación del producto: demandan que las unidades exportadas respondan con precisión a los requerimientos técnicos y homologaciones de los mercados receptores.
Sostenibilidad de marca: promueven una construcción de imagen basada en el valor del producto y el servicio de posventa, desalentando guerras de tarifas agresivas.
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