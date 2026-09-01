China endurece las reglas para sus automotrices y apunta contra la guerra de precios + Agregar ámbito en









El gobierno local emitió una serie de directrices dirigidas a sus marcas en expansión comercial. Exige prevenir prácticas de competencia desleal, garantizar estándares éticos y proteger la reputación de sus productos en el mercado global.

La industria automotriz china endurece las normas Peugeot

Las autoridades regulatorias de China hicieron públicas este martes un conjunto de nuevas directrices orientadas a fiscalizar y encauzar las actividades de sus fabricantes de automóviles fuera del territorio nacional.

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El paquete normativo insta a las firmas del sector a cumplir de forma estricta con las legislaciones locales de inversión y comercio internacional, reforzando simultáneamente los controles en materia de defensa de la competencia, políticas anticorrupción y responsabilidad social corporativa.

Un aspecto central del documento oficial aborda la estrategia comercial de las marcas, señalando expresamente que las compañías deben abstenerse de aplicar variaciones de precios bruscas o recurrentes que puedan lesionar los intereses de los compradores o deteriorar la imagen de la industria asiática en el extranjero.

Adaptación a los mercados y frenos a la competencia desleal El pronunciamiento gubernamental procura ordenar el vertiginoso proceso de internacionalización que lideran gigantes automotrices como BYD, en un contexto de altísima rivalidad comercial e hipercompetitividad dentro del propio mercado interno chino.

Un aspecto central del documento oficial aborda la estrategia comercial de las marcas, señalando expresamente que las compañías deben abstenerse de aplicar variaciones de precios bruscas o recurrentes que puedan lesionar los intereses de los compradores o deteriorar la imagen de la industria asiática en el extranjero. Entre los lineamientos estratégicos difundidos por los organismos de control destacan:

Cumplimiento antimonopolio: exigen ajustar las operaciones a las normas de competencia de cada país de destino para evitar sanciones por prácticas desleales.

Adecuación del producto: demandan que las unidades exportadas respondan con precisión a los requerimientos técnicos y homologaciones de los mercados receptores.

Sostenibilidad de marca: promueven una construcción de imagen basada en el valor del producto y el servicio de posventa, desalentando guerras de tarifas agresivas.