Scott Bessent dispara la polémica antes del G20: instó a que otros países apliquen trabas comerciales a China

El secretario del Tesoro norteamericano afirmó que el superávit comercial chino busca compensar un mercado interno débil. Por ese motivo, consideró necesario que los socios comerciales de Beijing cambien sus prácticas comerciales con el gigante asiático.

EEUU insta al G20 a aplicar aranceles a China para que Beijing cambie su política económica.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , instó a los miembros del G20 a reevaluen los términos de intercambio con China mediante barreras arancelarias para reducir los desequilibrios globales. El objetivo sería presionar a Beijing para que reequilibre su economía, alejándola de una economía basada en exportaciones y orientándola hacia el consumo interno.

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"El mundo no puede tener una China con un superávit comercial de u$s1,2 billones" , dijo Bessent, en una entrevista previa a una reunión de líderes financieros del G20. "En China, la economía está bastante débil , y están tratando de salir de esa situación mediante las exportaciones; necesitan reequilibrar su economía".

El funcionario norteamericano afirmó que el elevado nivel de exportaciones procedentes de China era insostenible , a pesar de que la balanza comercial directa de Estados Unidos con el gobierno de Xi Jinping se estaba "mejorando rápidamente" .

Los aranceles impuestos desde que el presidente de EEUU, Donald Trump , regresó a la Casa Blanca contribuyeron a reducir el déficit comercial de EEUU con China durante los primeros seis meses de 2026 en un tercio respecto al mismo período de 2025, hasta alcanzar los u$s73.900 millones , según datos de la Oficina del Censo de EEUU.

Bessent dijo que dependerá de otros países ofrecer a China un incentivo para que deje de depender tanto de las exportaciones y fortalezca su demanda interna, que es crónicamente débil. “El resto del mundo tendrá que revisar sus términos de intercambio con China” , planteó.

Respecto a las sugerencias de que un nuevo "Acuerdo de Plaza" — firmado 1985 para fortalecer las monedas de los principales socios comerciales de EEUU frente al dólar— sería respuesta para reducir los desequilibrios, afirmó que eso "una forma fácil de eludir el problema comercial real".

Según él, el verdadero problema consiste en los excesivos subsidios industriales chinos y su débil demanda interna.

Negociaciones en curso

Bessent dijo que no estaba claro si se reuniría en persona con su homólogo chino, el viceprimer ministro He Lifeng, antes de la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Xi Jinping, programada para finales de septiembre.

Sin embargo, sí adelantó que planeaba celebrar una reunión bilateral durante la conferencia del G20 en Asheville con el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, pero se negó a dar detalles.

Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses y chinos seguirán adelante con los diálogos sobre posibles reducciones arancelarias en productos no estratégicos y medidas de control sobre el destino de chips vinculados para el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Creo que probablemente hay u$s30.000 millones en productos no estratégicos y no críticos de cada lado a los que podríamos eliminar los aranceles”, dijo Bessent.