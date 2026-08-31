Boom de salidas a bolsa en China: empresas de IA y robótica lideran los debuts en Shanghai y Hong Kong

Entre la presión regulatoria de Wall Street y el apetito por la inteligencia artificial, las tecnológicas chinas concentran sus aperturas bursátiles en los mercados locales. Un fenómeno que ya acumula u$s54.000 millones pero empieza a despertar temores de burbuja.

El auge de las salidas a bolsa en Shanghái y Hong Kong está liderado por compañías de inteligencia artificial y robótica.

Los mercados chinos están repletos de nuevas ofertas públicas de acciones, impulsadas por la inteligencia artificial y tecnología robótica de punta así como por una preferencia creciente por cotizar en las bolsas de Hong Kong y Shanghái.

En el más reciente estreno en la bolsa, las acciones del gigante digital Shein , fundada en China, debutarán el martes en Hong Kong en una oferta pública inicial que recaudará u$s1.700 millones. De esta manera, será una de las mayores ventas de nuevas acciones de la ciudad este año.

Por su parte, CXMT , el mayor fabricante chino de chips de memoria, recaudó más de u$s8.600 millones en julio en Shanghái, en la segunda mayor oferta pública inicial de su mercado STAR, y la segunda mayor OPI de China continental. Abe precisar que sus acciones se dispararon un 466% en el primer día de cotización.

Otra de las figuras destacadas es Unitree, uno de los principales fabricantes chinos de robots humanoides, que también debutó en la bolsa de Shanghái durante el mes de agosto. Las acciones subieron un 460% en el primer día de negociación.

La recaudación conjunta de Hong Kong y Shanghái representa el 21% del total mundial en 2026, superando el año anterior.

Ruiying Zhao, analista sénior de investigación en S&P Global Market Intelligence, indicó que "el actual auge de las OPI está impulsado por el apetito de los inversionistas por la IA y la robótica" . La negociación en el mercado bursátil de Shanghái, por ejemplo, está fuertemente impulsada por inversionistas minoristas.

La IA impulsa el auge de la IA

La OPI de CXMT en Shanghái "colocó a China en una posición estratégicamente significativa en la fabricación tecnológica relacionada con la IA", indicó Perris Lee, responsable de mercados de capital accionario de APAC en ION Analytics. "También es una prueba de las ambiciones de autosuficiencia tecnológica chinas" aseguró.

Dado que China limita las compras extranjeras en las bolsas de China continental, muchas empresas chinas realizan cotizaciones paralelas en Hong Kong para ayudar a captar capital internacional. Reuters

Fundada en 2016, la tecnológica china incrementó sus ingresos más de un 700% interanual en el primer trimestre de 2026, alcanzando 50.800 millones de yuanes (u$s7.500 millones) ante la aceleración de la demanda de chips de inteligencia artificial.

La plataforma de datos financieros LSEG indica que las OPI y las actividades de cotización secundaria en las bolsas de Hong Kong y Shanghái recaudaron en total más de u$s54.000 millones en lo que va de 2026, superando el total del año pasado, de más de u$s46.000 millones.

Además, la entidad afirmó que lo recaudado en conjunto por Hong Kong y Shanghái en lo que va de año representó aproximadamente el 21% a nivel mundial, situándolas solo por detrás de Nasdaq con alrededor del 55%. Allí, la mega OPI de u$s75.000 millones de SpaceX en junio convirtió a la bolsa estadounidense en el mayor mercado de OPI del mundo este año.

Dado que China limita las compras extranjeras en las bolsas de China continental, muchas empresas chinas realizan cotizaciones paralelas en Hong Kong para ayudar a captar capital internacional.

El sentimiento en torno a la IA genera dudas sobre la sostenibilidad de los ingresos y márgenes de ganancia a largo plazo.

¿Menos empresas grandes cotizando en el extranjero?

La mayor presión regulatoria de EEUU y China sobre las tecnológicas chinas que cotizan en Nueva York llevó a varias firmas de sectores estratégicos a volcar su financiamiento bursátil a las bolsas de Hong Kong y Shanghái.

Howie Farn, socio de mercados de capitales del bufete Freshfields, detalló que cotizar en el extranjero suele llevar más tiempo en comparación con dar el salto bursátil en China.

Las aperturas bursátiles de Luxshare Precision Industry y Zhongji Innolight lideraron las operaciones en Hong Kong, sostenidas por el interés en la alta tecnología. Siguiendo esa tendencia, empresas de robótica como AGIBOT y Deep Robotics prevén realizar sus OPI en los mercados de Shanghái o Hong Kong.

Empresas de robótica como AGIBOT y Deep Robotics prevén realizar sus OPI en los mercados de Shanghái o Hong Kong. Imagen creada con IA

¿Posible burbuja de IA?

Tras dispararse en sus debut bursátiles gracias a fuertes sobresuscripciones, algunas firmas cedieron terreno en el mercado. Es el caso del fabricante chino de robots Unitree, cuya acción retrocedió más de un 40% desde el máximo de su jornada inaugural.

"La pregunta crítica sigue siendo: ¿basta el sentimiento en torno a la IA?", planteó Zhao, de S&P, dado que la misma duda que despertó preocupaciones entre inversionistas en Estados Unidos ahora también se aplica a China. Y agregó que: "para un ciclo duradero, los inversionistas exigirán ingresos sostenibles, márgenes de ganancia visibles y valoraciones realistas".

La fiebre mundial por la IA también ha desviado la atención de empresas como Shein. Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, sostuvo que "el ciclo de inversión en IA está absorbiendo gran parte del apetito por el riesgo que, de otro modo, habría fluido hacia una empresa como Shein".