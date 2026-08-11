Calendario de cobro ANSES de septiembre 2026: fechas para DNI terminados en 0 y 1

Enterate cuándo son las fechas de pago del mes de septiembre. Cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de asignaciones con DNI terminados en 0 y 1.

El calendario de ANSES establece las fechas de cobro de septiembre según la prestación y la terminación del DNI.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de septiembre 2026 ya tiene definidas las fechas para las distintas prestaciones que abona el organismo. Los días de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

Durante el mes, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares accederán a sus haberes en diferentes fechas. Para quienes tienen el DNI terminado en 0 o 1, el día de depósito dependerá de la prestación que reciben.

Además de las jubilaciones y pensiones, el cronograma contempla los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas y otras prestaciones. Estas son las fechas que deben tener en cuenta los beneficiarios.

Los montos que reciben los beneficiarios de ANSES pueden variar según la prestación, la situación particular de cada titular y las actualizaciones establecidas para el período. En el caso de las jubilaciones y pensiones, los haberes se encuentran alcanzados por el esquema de movilidad vigente.

Por este motivo, quienes cobran una jubilación o pensión deben consultar el monto correspondiente a septiembre antes de la fecha asignada. El recibo de haberes permite verificar el importe que será depositado y los conceptos incluidos en el pago.

En el caso de las asignaciones, el valor también depende del beneficio correspondiente y de las condiciones de cada titular. Los beneficiarios pueden consultar la información de su prestación y el detalle del pago a través de los canales oficiales de ANSES.

Cuándo cobro ANSES: fecha de depósitos para DNI terminados en 0 y 1

Los jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan el mínimo y tienen el DNI terminado en 0 recibirán el pago el 8 de septiembre, mientras que aquellos cuyo documento finaliza en 1 cobrarán el 9 de septiembre.

Para quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación Universal por Hijo, el esquema comienza de la misma manera: los DNI terminados en 0 cobran el 8 de septiembre y los terminados en 1, el 9 de septiembre.

En cambio, las fechas son diferentes para otras prestaciones. En el caso de las Pensiones No Contributivas, los documentos terminados en 0 y 1 cobran el 8 de septiembre. Para la Asignación por Embarazo, los DNI terminados en 0 cobran el 10 de septiembre y los terminados en 1, el 11 de septiembre.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES en septiembre

Después de los primeros pagos, el cronograma de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo continúa de acuerdo con la terminación del DNI. Los documentos terminados en 2 y 3 cobran el 10 y 11 de septiembre, respectivamente, mientras que los terminados en 4 y 5 tienen sus depósitos previstos para el 14 y 15.

El calendario continúa durante la segunda mitad del mes para las prestaciones de mayor monto. En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los DNI terminados en 0 y 1 cobran el 22 de septiembre, seguidos por las demás terminaciones hasta completar el cronograma el 28 de septiembre.

También están contemplados los pagos correspondientes a Desempleo Plan 1, asignaciones por Prenatal y Maternidad y otras prestaciones. Por eso, para conocer la fecha exacta es necesario identificar primero qué beneficio recibe cada titular y luego consultar la terminación de su DNI.