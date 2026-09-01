China da vuelta el mapa energético: la energía solar ya supera al carbón en capacidad instalada

Alcanzó 1.288 GW de capacidad solar a fines de julio, frente a 1.285 GW de carbón, aunque este último todavía genera mucha más electricidad.

China convirtió a la energía solar en la principal fuente de capacidad de generación eléctrica instalada tras superar al carbón por primera vez en julio, según datos de la administración energética difundidos este martes por medios estatales. El país asiático alcanzó 1.288 gigavatios (GW) de capacidad solar , frente a los 1.285 GW correspondientes al carbón.

El avance de la energía solar marca un cambio significativo en la estructura energética de China, aunque no significa que los paneles solares produzcan más electricidad que las centrales de carbón . La diferencia entre capacidad instalada y generación efectiva resulta clave para entender el escenario actual del gigante asiático.

A finales de julio, China acumulaba 1.288 GW de capacidad solar instalada , mientras que la capacidad de generación a carbón se ubicaba en 1.285 GW , de acuerdo con las cifras de la administración energética y los medios de comunicación estatales.

Sin embargo, la generación eléctrica continúa ampliamente dominada por el carbón. Durante el primer semestre del año, la energía eólica y solar representaron en conjunto el 24,6% de la combinación energética , mientras que el carbón alcanzó el 49,7% . De todos modos, esta última proporción tuvo un dato histórico: fue la primera vez que la participación del carbón cayó por debajo del 50%.

La diferencia entre la capacidad instalada y la electricidad efectivamente producida se explica, en parte, por las características de las fuentes renovables. La energía solar depende de la disponibilidad de luz , por lo que los parques solares no pueden generar electricidad durante las horas sin radiación solar.

La participación del carbón en la generación eléctrica cayó por primera vez por debajo del 50%.

Por ese motivo, aunque la capacidad solar instalada ya se encuentra ligeramente por encima de la del carbón, las centrales térmicas continúan teniendo un peso mucho mayor en la generación eléctrica china. El dato refleja el avance de las renovables, pero también la fuerte dependencia que todavía mantiene el sistema energético del país respecto del carbón.

El crecimiento de las fuentes renovables tampoco comenzó con este último dato. La capacidad combinada de energía eólica y solar ya había superado a la del carbón en marzo del año pasado, cuando China registró por primera vez ese cambio en su estructura de capacidad instalada.

China desacelera las nuevas instalaciones solares

El crecimiento de la capacidad solar, no obstante, se moderó durante este año en comparación con 2025. Las nuevas instalaciones solares se ralentizaron después de que China modificara su sistema de tarifas reguladas fijas y avanzara hacia un esquema de fijación de precios basado en el mercado.

Pese a esa desaceleración, el parque solar chino continúa aumentando su capacidad total y acaba de alcanzar un nuevo hito al colocarse por encima de las centrales de carbón en capacidad instalada.

El cambio representa una transformación importante para uno de los mayores sistemas eléctricos del mundo. Mientras la energía solar gana terreno en términos de infraestructura disponible, el carbón todavía conserva una posición dominante en la generación efectiva de electricidad, lo que muestra que la transición energética china avanza de manera desigual según el indicador que se tome como referencia.