China inicia la liquidación del antiguo Guangzhou Evergrande + Agregar ámbito en









El histórico club, uno de los más laureados del fútbol del país, pone fin a una etapa marcada por graves problemas económicos tras el colapso de su antiguo propietario, el gigante inmobiliario Evergrande.

El antiguo Guangzhou Evergrande afronta su liquidación por orden judicial.

La Justicia china abrió formalmente el proceso de liquidación por quiebra del Guangzhou FC, antiguo Guangzhou Evergrande, después de varios años de problemas económicos que terminaron dejando al histórico club fuera del fútbol profesional.

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El Tribunal Popular Intermedio de Cantón aceptó la solicitud presentada por Guangzhou Zhonghang Service Management y designó a un equipo que estará a cargo de administrar el procedimiento. A partir de ahora, los acreedores tendrán hasta el 30 de noviembre para presentar sus reclamaciones, mientras que la primera reunión quedó programada para el 8 de diciembre.

Comienza en China la liquidación del antiguo Guangzhou Evergrande. Del éxito de Evergrande a la desaparición del club La situación del equipo se había agravado a comienzos de 2025, cuando no consiguió la licencia necesaria para competir en el fútbol profesional chino. El club no había logrado reunir los recursos suficientes para afrontar sus deudas y quedó entonces al borde de la desaparición.

La etapa más exitosa de la institución se produjo bajo el nombre de Guangzhou Evergrande, luego de que el grupo inmobiliario del mismo nombre tomara el control en 2010. Durante esos años, el equipo se convirtió en una de las grandes potencias del fútbol asiático y ganó ocho veces la Superliga china, además de conquistar en dos ocasiones la Liga de Campeones de Asia, en 2013 y 2015.

La camiseta del club también fue vestida por reconocidos futbolistas internacionales, entre ellos los brasileños Robinho y Paulinho, el colombiano Jackson Martínez y el argentino Darío Conca. En el banco de suplentes estuvieron entrenadores de la talla de Fabio Cannavaro y Luiz Felipe Scolari.

El derrumbe deportivo llegó de la mano de la crisis financiera de Evergrande, que dejó de pagar sus deudas en 2021 después de acumular un pasivo de cientos de miles de millones de dólares. El equipo descendió de la máxima categoría en 2022 y posteriormente intentó continuar en la segunda división, aunque finalmente quedó fuera de las competiciones profesionales. La desaparición del Guangzhou FC se suma a la profunda crisis que atraviesa el fútbol chino desde hace varios años. Más de 30 clubes dejaron de existir desde 2020 como consecuencia de problemas económicos y distintos casos de corrupción.

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