Lionel Richie fue internado de urgencia tras un show en EEUU: qué se sabe sobre la salud del cantante + Agregar ámbito en









El cantante de 77 años que se encuentra de gira con Earth, Wind & Fire en el "Sing a Song All Night Long Tour".

Preocupación por la salud del músico de 77 años.

Lionel Richie fue internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital después de ofrecer un concierto en St. Louis, Missouri, el sábado 29 de agosto.

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El cantante de 77 años, ganador de un premio Grammy, que se encuentra de gira con Earth, Wind & Fire en el Sing a Song All Night Long Tour, actuó el sábado en el Muny.

Richie habló sobre la deshidratación durante la actuación y bebió electrolitos varias veces. "Les digo que esto es asqueroso, pero funciona", dijo en una grabación de video del concierto compartida en las redes sociales por el St. Louis American.

Richie ofreció el concierto sin intermedio y permaneció de pie hasta la canción final, "All Night Long". Luego pidió a los técnicos de escenario que le trajeran una silla y terminó la canción sentado, según el portal TMZ, que fue el primer medio en informar sobre su hospitalización.

Problemas de salud de Lionel Richie durante la gira Recientemente Richie interrumpió un concierto en St. Paul, Minnesota, tras sentirse indispuesto en el escenario. El 24 de junio, durante el primer concierto de la gira, Richie le dijo al público que se sentía mareado.

Según informó en su momento el Minnesota Star Tribune, interpretó su exitosa canción "Dancing on the Ceiling" sentado, y bromeó diciendo que nunca lo había hecho antes. Dijo: "Cuando te sientas mareado, siéntate". Luego se sentó al piano para interpretar "Three Times a Lady" e hizo una pausa improvisada. Richie pospuso dos conciertos inmediatamente después del suceso. En una publicación de Instagram del 4 de julio, Richie tranquilizó a sus fans asegurándoles que se encontraba bien. Dijo estar agradecido y agradeció a sus seguidores por sus buenos deseos. “Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos. Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡vamos a festejar toda la noche!”, escribió. Por ahora, no se ha informado públicamente detalles adicionales sobre las razones específicas que llevaron a Richie a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos después de su presentación en St. Louis.

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