Conos, divisores de carril y lomas de burro: los materiales detrás de una movilidad sustentable y segura

Detrás de las ciclovías y zonas calmas opera una red de señalización vital: cómo el PVC y la tecnología de los materiales garantizan ciudades más seguras, sostenibles y duraderas.

Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad Sustentable , una iniciativa que busca promover formas de desplazamiento con menor impacto ambiental, como caminar, usar la bicicleta, viajar en transporte público y tomar ciertas precauciones en el tránsito . La edición 2026 de la campaña internacional propone, además, el lema “Movilidad para todas las personas” , con una mirada puesta en la accesibilidad, la inclusión y las necesidades de los distintos grupos de edad.

La fecha suele poner el foco en los medios de transporte. Sin embargo, existe otra dimensión menos visible de la transición hacia una movilidad sustentable: la infraestructura que permite que esos desplazamientos sean seguros, ordenados y previsibles . Una bicisenda necesita separación física ; una zona escolar requiere reducción de velocidad ; una obra vial debe contar con advertencias ; y un espacio compartido necesita señales que hagan comprensible quién puede circular y por dónde.

La movilidad sustentable no consiste solamente en reemplazar un automóvil por una bicicleta o en ampliar una red de transporte público. En esa infraestructura cotidiana aparecen productos que rara vez ocupan el centro de la conversación pública, pero que cumplen funciones decisivas : conos de señalización (si bien suelen fabricarse con otros plásticos, los conos ruteros altos de PVC ofrecen mayor visibilidad en autopistas), delineadores, lomos de burro, reductores de velocidad, tachas reflectivas, y divisores de carril . No son accesorios de la movilidad. Son parte de las condiciones materiales que permiten que una ciudad incorpore más sendas para caminar, más bicicleta y más transporte público sin trasladar los riesgos a los usuarios más vulnerables.

Los conos y delineadores permiten intervenir rápidamente sobre la circulación . Los divisores de carril pueden separar una bicisenda del tránsito motorizado. Los reductores y lomos de burro contribuyen a moderar la velocidad en entornos escolares, residenciales o de alta presencia peatonal. Las tachas y otros elementos reflectivos , por su parte, aportan referencias visuales cuando disminuye la luz.

El punto en común es que todos esos productos deben cumplir sus funciones en condiciones exigentes : exposición solar, lluvia, cambios de temperatura, impactos, manipulación constante y circulación intensa. Por eso, la elección del material no es una decisión secundaria. Incide en la seguridad , en la frecuencia de mantenimiento y en la cantidad de veces que una pieza debe ser reemplazada.

La fecha suele poner el foco en los medios de transporte. Sin embargo, existe otra dimensión menos visible de la transición hacia una movilidad sustentable: la infraestructura que permite que esos desplazamientos sean seguros, ordenados y previsibles. ChatGPT IA

En las soluciones fabricadas con PVC, el material puede aportar una combinación de propiedades particularmente útil para este tipo de aplicaciones. En sus formulaciones flexibles, permite que conos, delineadores o elementos de protección absorban deformaciones y golpes sin comportarse como piezas rígidas y frágiles. También puede incorporar colores de alta visibilidad, superficies reflectivas y aditivos destinados a mejorar su comportamiento frente a la radiación ultravioleta.

Las fichas técnicas de productos viales elaborados con materiales plásticos muestran cómo esas características se traducen en aplicaciones concretas. Un reductor de velocidad de PVC flexible puede incorporar lentes reflectivos y módulos reemplazables; un delineador flexible puede combinar una base de fijación con bandas reflectivas; y una tacha vial puede utilizar un sistema óptico prismático para mejorar la visibilidad nocturna.

Durabilidad: una dimensión ambiental de la movilidad

La sostenibilidad de una solución vial no se define únicamente por el material con el que fue fabricada. También depende de su vida útil, su mantenimiento, su posibilidad de reutilización, la reposición de componentes y la gestión al final del uso. Un dispositivo que conserva sus propiedades durante más tiempo puede reducir la necesidad de fabricar, transportar e instalar reemplazos.

En este punto, la durabilidad del PVC puede convertirse en un argumento relevante. La resistencia al impacto, la flexibilidad, la protección frente a la intemperie y la posibilidad de moldear piezas de distintas formas pueden favorecer soluciones que permanezcan activas durante más tiempo. En infraestructura urbana, donde el mantenimiento implica cortes de circulación, desplazamientos de equipos y consumo de nuevos materiales, extender la vida útil de un producto también puede tener un efecto ambiental y operativo.

La Semana de la Movilidad Sustentable ofrece una oportunidad para incorporar esta discusión a la agenda urbana. La pregunta ya no debería ser solamente qué transporte se promueve, sino también con qué infraestructura se lo sostiene y qué impacto tienen los materiales que la componen. Se trata de diseñar productos de seguridad vial que sean eficaces durante su uso y responsables durante todo su ciclo de vida. En una movilidad que busca ser más limpia, accesible e inclusiva, la infraestructura también debe responder a esos mismos criterios.

La conclusión es concreta: una ciudad sustentable necesita más que nuevas formas de trasladarse. Necesita calles diseñadas para proteger, ordenar y hacer posible esa transformación.