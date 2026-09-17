Efecto depreciación: qué valor conservan los 10 autos 0km más vendidos del mercado al momento de una reventa

Un análisis sobre los modelos líderes de agosto según ACARA revela fuertes diferencias en la retención de valor entre pick ups, SUV y vehículos chicos. Cuáles garantizan mejor reventa y liquidez.

El mercado automotor tiene líderes definidos en poder de reventa

El último informe de patentamientos de ACARA dejó un ranking claro de los autos más vendidos del país , pero también abre otra pregunta clave para el mercado: cuánto valor conservan con el paso del tiempo.

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Al comparar el precio actual de entrada de gama con el valor de unidades 2023, se observa una tendencia definida: las pick ups y algunos modelos de Toyota lideran la retención, mientras que los autos chicos muestran mayor depreciación relativa.

Entre los modelos analizados, la Toyota Hilux se consolida como uno de los vehículos con mejor comportamiento de valor:

Un escalón más abajo aparece la Ford Ranger :

También dentro del segmento, la Volkswagen Amarok :

0km: $52.449.100

Usada 2023: $31.000.000 a $34.000.000

Retención: 59% a 65%

Estas cifras reflejan un patrón claro: las pick ups mantienen demanda constante y liquidez inmediata en el mercado usado.

SUV y sedanes: comportamiento intermedio

En el segmento SUV, la Ford Territory muestra valores sólidos:

0km: $48.861.930

Usada 2023: $35.000.000 a $38.000.000

Retención: 72% a 78%

Por su parte, el Toyota Yaris también se posiciona entre los más estables:

0km: $39.666.000

Usado 2023: $24.500.000 a $26.500.000

Retención: 62% a 67%

Los autos chicos, con mayor depreciación

Los modelos de mayor volumen también muestran mayor pérdida de valor relativa. El caso del Fiat Cronos es representativo:

0km: $35.100.000

Usado 2023: $22.000.000 a $24.000.000

Retención: 63% a 68%

Algo similar ocurre con el Peugeot 208:

0km: $34.960.000

Usado 2023: $19.500.000 a $21.500.000

Retención: 56% a 61%

Y el Chevrolet Onix:

0km: $32.782.900

Usado 2023: $19.000.000 a $21.000.000

Retención: 58% a 64%

Modelos sin referencia 2023

Algunos vehículos del ranking no permiten comparación directa:

Toyota Yaris Cross : lanzado en 2026

: lanzado en 2026 Volkswagen Tera: lanzado en 2025

En ambos casos, todavía no existe mercado de usados 2023 para medir su depreciación.

El análisis permite identificar tres conclusiones principales sobre la conservación de valor en el mercado automotor argentino. En primer lugar, los modelos con mejor retención de valor son la Hilux, la Territory y la Ranger, que se ubican entre los vehículos que menos se deprecian dentro del universo analizado.

En segundo término, las pick ups muestran la mayor liquidez del mercado, ya que combinan una alta demanda sostenida con tiempos de reventa más rápidos y pérdidas de valor más acotadas.

Finalmente, los autos del segmento B son los que registran la mayor depreciación, especialmente en los primeros años de uso, lo que impacta directamente en su valor de reventa. En este escenario, la clave está en la liquidez y en la demanda constante, factores que explican por qué algunos modelos logran sostener mejor su valor en el tiempo.

Más allá del porcentaje, el dato más relevante es la velocidad de reventa. Modelos como Hilux o Ranger no sólo pierden menos valor, sino que se venden más rápido y con menor margen de negociación.

En un contexto de precios elevados y oferta limitada, la capacidad de conservar valor se vuelve un factor decisivo, especialmente para quienes piensan el auto como activo y no sólo como medio de transporte.