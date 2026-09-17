Plazo Fijo: qué bancos ofrecen las mejores de interés

Los bancos ofrecen tasas de hasta 5% anual en dólares, aunque los rendimientos más altos exigen inmovilizar los fondos durante un año o más.

Los plazos fijos en dólares volvieron a captar la atención de los ahorristas por la mejora en las tasas ofrecidas por distintas entidades.

Los plazos fijos en dólares volvieron a ganar protagonismo entre los ahorristas argentinos que buscan obtener un rendimiento sobre sus divisas. En septiembre, algunas entidades ofrecen tasas de hasta 5% de Tasa Nominal Anual (TNA) , aunque las mejores condiciones están vinculadas a depósitos de largo plazo.

La diferencia entre bancos puede ser significativa, especialmente cuando se trata de mantener los fondos inmovilizados durante 12 meses o más. Por eso, además de observar la tasa publicada, es necesario considerar el plazo de colocación, el monto mínimo y las condiciones de acceso antes de constituir la inversión.

Entre las entidades relevadas en septiembre, Banco Macro aparece con una TNA de hasta 5% para colocaciones de 366 días o más. La tasa corresponde a depósitos de largo plazo y muestra una diferencia importante respecto de las alternativas disponibles para períodos más cortos.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

El Banco Nación ofrece hasta 4,50% TNA para personas humanas que constituyan el depósito mediante canales electrónicos y seleccionen plazos de entre 365 y 720 días. La entidad establece diferentes rendimientos según el tiempo durante el cual permanecen depositados los dólares.

También aparecen otras propuestas dentro del sistema financiero. Bancor llega al 3,80% TNA para colocaciones de 365 días o más, Banco Comafi ofrece hasta 3,75% a un año y BBVA alcanza 3,50% bajo una promoción de septiembre para depósitos de 365 días y determinados requisitos.

Cómo cambia el rendimiento según el plazo

El período elegido tiene un impacto directo sobre el interés que puede obtenerse. En el caso del Banco Nación, la TNA informada para canales electrónicos parte de 1,25% entre 30 y 59 días, sube a 1,90% entre 90 y 179 días y alcanza 4,50% para colocaciones de 365 a 720 días.

Una estructura similar puede observarse en otras entidades: los rendimientos más elevados aparecen cuando el cliente acepta dejar los dólares depositados durante un año o más. En Banco Macro, por ejemplo, la tasa pasa del 2% para determinados períodos iniciales al 5% cuando la colocación supera los 365 días.

La TNA expresa el rendimiento en términos anuales, pero eso no significa que una colocación de pocos meses genere ese porcentaje completo. El interés final depende de la tasa correspondiente al período elegido y de la cantidad de días que permanezca vigente el depósito.

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Qué hay que revisar antes de invertir

Antes de constituir un plazo fijo en moneda extranjera, conviene verificar si el banco exige ser cliente y contar con una cuenta en dólares. También pueden existir montos mínimos, condiciones particulares para acceder a determinadas tasas y diferencias entre las operaciones realizadas de manera presencial y aquellas efectuadas mediante canales digitales.

Otro punto relevante es la renovación del depósito. La tasa que se aplica al vencimiento puede ser diferente de la pactada inicialmente, por lo que renovar automáticamente no necesariamente implica conservar las mismas condiciones. Las entidades pueden modificar sus ofertas comerciales y sus tasas.

Por último, es importante consultar la información vigente directamente con cada banco antes de realizar la operación. Las tasas publicadas pueden cambiar y algunas propuestas corresponden a promociones específicas, segmentos determinados o plazos particulares.