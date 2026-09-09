Un hombre fue detenido mientras tomaba cerveza mientras manejaba por la Riccheri y deberá pagar una multa millonaria

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detuvo a un conductor que circulaba mientras tomaba alcohol y sin el cinturón de seguridad colocado. El hombre dio positivo en el test de alcoholemia y no tenía seguro ni VTV vigente.

Un conductor fue sancionado después de que agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo detectaran mientras tomaba cerveza al volante en la autopista Riccheri . Al realizarle un control, comprobaron que tenía 2,56 g/L de alcohol en sangre y acumulaba además varias irregularidades .

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El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 15,5 de la autopista Riccheri , donde el organismo desarrollaba un operativo de fiscalización y detuvo la marcha del vehículo para controlar la documentación correspondiente.

Durante el procedimiento, los agentes observaron que el hombre circulaba mientras consumía cerveza y que había colocado la lata en la puerta del auto. Cuando el personal de la ANSV le preguntó si había ingerido alcohol, el conductor respondió: “un poco”.

Ante la situación, los agentes decidieron realizarle inmediatamente un test de alcoholemia , que arrojó un resultado positivo de 2,56 g/L de alcohol en sangre , según confirmaron.

El control permitió detectar otras infracciones. El hombre circulaba sin seguro, no tenía vigente la Revisión Técnica Obligatoria (VTV) , manejaba sin el cinturón de seguridad colocado y tampoco contaba con la identificación del vehículo.

Por la acumulación de irregularidades, las autoridades dispusieron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir. Ahora será la Justicia la encargada de establecer durante cuánto tiempo permanecerá vigente la sanción.

Además, el conductor deberá afrontar una multa superior a los $5,5 millones como consecuencia del conjunto de infracciones detectadas durante el procedimiento.

Más de 100 conductores sancionados en un operativo

El episodio ocurrió durante un amplio operativo que la ANSV realizó durante la madrugada del domingo en ambos sentidos de la autopista Riccheri. En total, los agentes fiscalizaron 2.744 vehículos y sancionaron a 110 conductores por diferentes infracciones.

Entre los resultados del procedimiento sobresalió la cantidad de casos relacionados con el consumo de alcohol: 90 de los 110 conductores sancionados dieron positivo en los controles de alcoholemia.

El caso del automovilista que reconoció haber tomado “un poco” sobresalió tanto por el resultado de 2,56 g/L como por las restantes irregularidades constatadas, que derivaron en la inhabilitación de su licencia y en una sanción económica de más de $5,5 millones.