Precios en baja, descuentos y promociones: las automotrices ajustan su oferta para reactivar el mercado

Con ventas en retroceso durante el primer semestre, varias marcas aplicaron descuentos y mantuvieron valores para incentivar operaciones en julio.

El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de ajuste tras un inicio de año más débil que el de 2025. Entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos 0km , lo que representa una caída del 9,9% interanual , según datos de Acara.

Frente a este escenario, las automotrices redefinieron su estrategia comercial para sostener la actividad. Durante julio, varias marcas optaron por congelar precios en algunos modelos y aplicar bonificaciones en otros , con el objetivo de estimular la demanda en un contexto de mayor cautela por parte de los compradores.

Entre las compañías que salieron con agresivas promociones se encuentra Renault , que anunció bonificaciones destacadas en distintos modelos. El Kardian , por ejemplo, cuenta con descuentos de hasta $2.000.000, mientras que el Arkana ofrece rebajas de hasta $5.000.000. En el caso del Koleos Techno , el beneficio alcanza los $12.000.000 respecto de su precio de lista.

Honda también ajustó su política comercial. El Civic Advanced Hybrid se comercializa con un valor promocional de u$s49.900, lo que implica una reducción frente a su precio original. Lo mismo ocurre con el CR-V, tanto en su versión convencional como híbrida, con descuentos cercanos a los u$s5000.

Por su parte, Citroën reforzó su oferta con rebajas importantes en modelos como el C3, el Basalt y el Aircross , con reducciones que superan los $7.000.000 en algunos casos.

El Civic Advanced Hybrid se comercializa con un valor promocional de u$s49.900, lo que implica una reducción frente a su precio original.

Otra de las marcas que aplicó cambios fue Forthing, que redujo en u$s2000 el precio de toda su gama. Modelos como el T5 EVO, el T5 HEV o el U-Tour reflejan estos ajustes, alineados con una estrategia de mayor competitividad.

Stock, financiamiento y expectativas para el segundo semestre

El contexto actual también está marcado por un exceso de unidades en stock y una demanda más selectiva. Desde el sector reconocen que los clientes evalúan con mayor detenimiento sus decisiones de compra, a la espera de mejores condiciones de financiamiento o nuevas oportunidades.

En ese sentido, las concesionarias y terminales buscan equilibrar precios, promociones y herramientas comerciales para dinamizar el mercado. La necesidad de créditos más accesibles y tasas más competitivas aparece como uno de los principales desafíos.

A pesar del escenario, el sector mantiene cierto optimismo. Tras una leve recuperación en junio respecto de mayo, las expectativas apuntan a un segundo semestre con mayor dinamismo, impulsado por estas estrategias comerciales y una eventual mejora en las condiciones de acceso al crédito.