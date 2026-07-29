El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de ajuste tras un inicio de año más débil que el de 2025. Entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos 0km, lo que representa una caída del 9,9% interanual, según datos de Acara.
Precios en baja, descuentos y promociones: las automotrices ajustan su oferta para reactivar el mercado
Con ventas en retroceso durante el primer semestre, varias marcas aplicaron descuentos y mantuvieron valores para incentivar operaciones en julio.
-
Integración en riesgo: las automotrices buscan blindar el pacto comercial entre Argentina y Brasil tras 2029
-
Llega una nueva pick up mediana que quiere destronar a los líderes históricos del mercado argentino
Frente a este escenario, las automotrices redefinieron su estrategia comercial para sostener la actividad. Durante julio, varias marcas optaron por congelar precios en algunos modelos y aplicar bonificaciones en otros, con el objetivo de estimular la demanda en un contexto de mayor cautela por parte de los compradores.
Descuentos marca por marca
Entre las compañías que salieron con agresivas promociones se encuentra Renault, que anunció bonificaciones destacadas en distintos modelos. El Kardian, por ejemplo, cuenta con descuentos de hasta $2.000.000, mientras que el Arkana ofrece rebajas de hasta $5.000.000. En el caso del Koleos Techno, el beneficio alcanza los $12.000.000 respecto de su precio de lista.
Honda también ajustó su política comercial. El Civic Advanced Hybrid se comercializa con un valor promocional de u$s49.900, lo que implica una reducción frente a su precio original. Lo mismo ocurre con el CR-V, tanto en su versión convencional como híbrida, con descuentos cercanos a los u$s5000.
Por su parte, Citroën reforzó su oferta con rebajas importantes en modelos como el C3, el Basalt y el Aircross, con reducciones que superan los $7.000.000 en algunos casos.
Otra de las marcas que aplicó cambios fue Forthing, que redujo en u$s2000 el precio de toda su gama. Modelos como el T5 EVO, el T5 HEV o el U-Tour reflejan estos ajustes, alineados con una estrategia de mayor competitividad.
Stock, financiamiento y expectativas para el segundo semestre
El contexto actual también está marcado por un exceso de unidades en stock y una demanda más selectiva. Desde el sector reconocen que los clientes evalúan con mayor detenimiento sus decisiones de compra, a la espera de mejores condiciones de financiamiento o nuevas oportunidades.
En ese sentido, las concesionarias y terminales buscan equilibrar precios, promociones y herramientas comerciales para dinamizar el mercado. La necesidad de créditos más accesibles y tasas más competitivas aparece como uno de los principales desafíos.
A pesar del escenario, el sector mantiene cierto optimismo. Tras una leve recuperación en junio respecto de mayo, las expectativas apuntan a un segundo semestre con mayor dinamismo, impulsado por estas estrategias comerciales y una eventual mejora en las condiciones de acceso al crédito.