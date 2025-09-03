Cuáles son los dos modelos que pelean por ser el auto más vendido de la Argentina en 2025







Ambos se ubican por debajo de los $30 millones en sus versiones de entrada y son los preferidos de los compradores por su balance entre precio y equipamiento.

Los dos modelos pelean mano a mano por el primer lugar del mercado automotor argentino Depositphotos

En lo que va de 2025, el mercado automotor argentino acumula 54.644 patentamientos, y la disputa por el primer puesto se centra en dos modelos accesibles dentro del segmento B: el Fiat Cronos y el Toyota Yaris. Ambos se ubican por debajo de los $30 millones en sus versiones de entrada y son los preferidos de los compradores por su balance entre precio y equipamiento.

Durante agosto, el Toyota Yaris encabezó las ventas con 3.781 unidades, seguido por la Hilux (2.375), la Volkswagen Amarok (2.367) y el Fiat Cronos (2.238).

Sin embargo, en el acumulado de ocho meses, el Cronos se mantiene en lo más alto con una ventaja ajustada: 23.294 unidades patentadas, apenas 943 más que el Yaris (22.981). Detrás se ubican el Peugeot 208 (22.901), la Toyota Hilux (22.077) y la Ford Ranger (18.468), de acuerdo con datos de ACARA.

Precios y versiones del Fiat Cronos (septiembre 2025) Like 1.3 GSE: $27.959.000

Drive 1.3 GSE Pack Plus: $32.820.000

Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $33.017.000

Precision 1.3 GSE CVT: $34.849.000

El Cronos, fabricado en la Argentina, equipa un motor 1.3 litros Firefly de 99 CV y 127 Nm, con caja manual de cinco marchas y tracción delantera. Entre sus asistentes incluye ESP, control de tracción y arranque en pendiente, además de una pantalla táctil de 7 pulgadas.

cronos.png El Cronos, fabricado en la Argentina, equipa un motor 1.3 litros Firefly de 99 CV y 127 Nm. Precios y versiones del Toyota Yaris (septiembre 2025) XS: $28.324.000

XLS+: $31.624.000

S: $33.836.000 El Yaris ofrece un motor 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm, con transmisión automática CVT. A nivel seguridad, suma ABS, control de estabilidad, asistente en pendientes y hasta 6 airbags según versión. Toyota Yaris.jpg El Yaris ofrece un motor 1.5 litros de 107 CV y 140 Nm, con transmisión automática CVT. Toyota Con menos de mil autos de diferencia, la batalla entre Cronos y Yaris promete definir al 0km más vendido del año en la Argentina.