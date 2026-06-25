Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico hoy en la Argentina en 2026: precios, tiempos y opciones + Agregar ámbito en









El avance de la electromovilidad plantea un nuevo escenario de costos para los conductores. De la comodidad del hogar a las postas de la vía pública, las opciones disponibles para recargar la batería y el impacto real en el bolsillo.

Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en el país

La transformación energética de la industria automotriz en la Argentina avanza a paso firme. Según el último Informe Trimestral sobre Electromovilidad del Siomaa (Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina), durante los primeros tres meses de este año se patentaron 19.867 vehículos electrificados, una cifra que cuadruplica los registros del mismo período del año anterior.

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Dentro de este ecosistema, los vehículos 100% eléctricos (BEV) lideran el ritmo de expansión con un impresionante salto interanual del 882%, representando el 8% del segmento. En paralelo, los híbridos enchufables (PHEV) —que combinan motorización térmica y eléctrica— consolidan su protagonismo con el 18% de las operaciones. Ante este nuevo parque automotor en las calles, la pregunta clave de los usuarios es inevitable: ¿cuánto cuesta hoy reponer la energía?

A diferencia de los combustibles tradicionales, la recarga eléctrica carece de un precio universal unificado, ya que el costo final está determinado por la capacidad de la batería del automóvil y el valor del kWh de la red a la que se conecte.

El mapa tarifario de la red pública y los tiempos de espera Para establecer una referencia concreta en el mercado de uso público, la compañía ChargeBox aplica una política de tarifa única en todo el territorio nacional. En su plan básico para usuarios ocasionales, el valor se ubica en $700 por kWh, sin importar si el punto de abastecimiento es de corriente alterna (semirrápido) o de corriente continua (rápido).

BYD DOLPHIN MINI Tomando como parámetro el BYD Dolphin Mini (en su versión tope de gama GS con batería de 43,2 kWh), los costos y tiempos varían según la estrategia de uso.

Tomando como parámetro el BYD Dolphin Mini (en su versión tope de gama GS con batería de 43,2 kWh), los costos y tiempos varían según la estrategia de uso: Carga total (0% al 100%): Demanda un desembolso aproximado de $30.000 .

Carga habitual (hasta el 80%): Es la modalidad más recomendada en el uso diario para proteger la vida útil de la batería; el costo desciende a $18.000 .

Factor tiempo: Lograr ese 80% de energía toma 30 minutos en terminales rápidas, mientras que en un tótem semirrápido el proceso se extiende por tres horas. La alternativa doméstica: infraestructura propia y tarifas regionales El análisis económico cambia drásticamente cuando el repostaje se traslada al ámbito privado, ya sea en el garaje de la vivienda o en el estacionamiento corporativo. Para quienes buscan optimizar el proceso, la instalación de un cargador de pared propio (Wallbox) requiere una inversión inicial de entre u$s1.300 y u$s1.700, un monto que cubre tanto la provisión del equipamiento de ChargeBox como el servicio técnico de colocación. A partir de allí, el costo variable dependerá del cuadro tarifario residencial de la distribuidora eléctrica local: Ciudad de Buenos Aires (AMBA): Con un costo promedio que ronda los $150 por kWh , completar la batería del BYD Dolphin Mini representa un gasto extra de $6.480 en la factura de luz.

Interior del país (Córdoba y Mendoza): Debido a las asimetrías tarifarias, el valor de la energía se eleva a cerca de $200 por kWh, incrementando proporcionalmente el costo de la sesión de carga. Finalmente, el mercado también ofrece la alternativa de la carga de emergencia mediante cables adaptadores directos a los tomacorrientes domésticos convencionales. Si bien esta modalidad prescinde de la inversión en infraestructura especial y se liquida bajo la tarifa residencial pura de cada jurisdicción, los tiempos de espera para regenerar la autonomía completa son considerablemente más prolongados.