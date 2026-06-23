Marca china se mete en la pelea de las pick ups con una apuesta inédita: diésel e híbrida enchufable

La nueva camioneta busca desafiar a referentes del mercado con una fórmula poco explorada en el segmento: combinar un motor turbodiésel con tecnología híbrida enchufable para ganar eficiencia, autonomía y potencia.

La competencia en el segmento de las camionetas medianas suma un nuevo actor dispuesto a romper esquemas. La automotriz china Chery presentó la Stockman , una pick up que apuesta por una solución mecánica innovadora para diferenciarse en uno de los mercados más exigentes de la industria.

La propuesta llega en un contexto de transformación para el sector, donde la electrificación , la conectividad y la eficiencia energética comienzan a ganar terreno incluso en vehículos tradicionalmente asociados al trabajo pesado y al uso rural.

La principal carta de presentación de la nueva camioneta es su sistema de propulsión. A diferencia de otras alternativas electrificadas que recurren a motores nafteros, la Stockman combina un propulsor turbodiésel de 2,5 litros con un sistema híbrido enchufable (PHEV) , una configuración poco habitual dentro de la categoría.

Según la marca, esta combinación permitirá ofrecer elevados niveles de potencia y torque, junto con una reducción en el consumo de combustible y la posibilidad de realizar trayectos urbanos utilizando energía eléctrica.

Durante años, las camionetas medianas construyeron su reputación sobre tres pilares: robustez, capacidad de carga y desempeño fuera del asfalto. Sin embargo, las nuevas demandas de los consumidores obligaron a los fabricantes a ampliar la propuesta.

Hoy los compradores también valoran aspectos como el confort, la tecnología, la seguridad y la eficiencia. En ese escenario, Chery busca posicionar a la Stockman como una alternativa capaz de combinar el perfil utilitario tradicional con características propias de un SUV moderno.

chery-stockman-2265887 La principal carta de presentación de la nueva camioneta es su sistema de propulsión. A diferencia de otras alternativas electrificadas que recurren a motores nafteros, la Stockman combina un propulsor turbodiésel de 2,5 litros con un sistema híbrido enchufable (PHEV), una configuración poco habitual dentro de la categoría.

El diseño exterior acompaña esa estrategia. La camioneta exhibe una estética robusta, líneas marcadas y una presencia imponente, con una parrilla de gran tamaño y una firma lumínica que refuerza su identidad visual.

Puertas adentro, la apuesta apunta a la digitalización. Las primeras imágenes muestran un habitáculo dominado por pantallas de gran formato, sistemas avanzados de conectividad y múltiples asistentes a la conducción, elementos que se han convertido en diferenciales clave dentro del segmento.

La llegada de la Stockman también refleja el avance de los fabricantes chinos en mercados donde históricamente dominaron marcas tradicionales. Mientras modelos como la Hilux, la Ranger y la Amarok continúan liderando las ventas en numerosos países, nuevas propuestas electrificadas comienzan a ganar protagonismo.

En ese escenario, Chery apuesta a competir no sólo por precio, sino también por innovación tecnológica, una estrategia que ya utilizan otros jugadores emergentes para ganar espacio en mercados cada vez más competitivos.

Aunque por el momento la comercialización estará enfocada en mercados internacionales específicos, la creciente expansión de las marcas chinas en América Latina abre la puerta a una eventual llegada regional. En países como la Argentina, donde las pick ups tienen un peso central tanto en el trabajo como en el uso particular, una propuesta con estas características podría captar la atención de usuarios y empresas.

Con una combinación de motor diésel, electrificación, equipamiento tecnológico y diseño moderno, la Chery Stockman se perfila como una de las novedades más llamativas dentro de la nueva generación de camionetas medianas.