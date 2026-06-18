Llegan nuevos autos eléctricos chinos a la Argentina: qué modelos son y cuánto cuestan

Dos flamantes vehículos urbanos de origen asiático desembarcaron en el país con propuestas orientadas a la movilidad en las ciudades. Se trata de modelos de dimensiones compactas y bajos costos operativos.

La oferta de vehículos eléctricos en la Argentina continúa creciendo con la llegada de dos nuevos modelos chinos pensados para el uso urbano.

Comercializados por el Grupo Martelli e importados directamente desde China, estos vehículos se presentan como alternativas de movilidad para quienes buscan reducir costos de uso y apostar por tecnologías de cero emisiones.

La gama está compuesta por un pequeño automóvil para cuatro ocupantes y un utilitario disponible en versiones pick up y Van , ambos desarrollados para desplazamientos urbanos y de corta distancia.

El modelo de pasajeros incorpora una batería de fosfato de hierro y litio de 13,7 kWh, asociada a un motor eléctrico de 26,8 caballos de potencia, con una autonomía declarada de entre 170 y 200 kilómetros , según las condiciones de utilización.

La gama está compuesta por un pequeño automóvil para cuatro ocupantes y un utilitario disponible en versiones pick up y Van, ambos desarrollados para desplazamientos urbanos y de corta distancia.

Por su parte, el utilitario utiliza una batería de 15,4 kWh y un impulsor eléctrico de 30 caballos de potencia y 110 Nm de torque, con una autonomía estimada de 150 kilómetros. En todos los casos, la tracción es trasera.

Vehículos pensados para la ciudad

Los nuevos modelos fueron homologados bajo la Categoría L7, una clasificación destinada a vehículos livianos que presenta algunas restricciones de circulación. Por esta razón, no están autorizados para transitar por rutas ni autopistas y su uso queda limitado a calles y avenidas.

El equipamiento también varía según la versión. El citycar ofrece de serie airbag para el conductor, frenos ABS, anclajes Isofix para sillas infantiles y una velocidad máxima limitada a 90 km/h.

BAW-RINO-1 Los nuevos modelos fueron homologados bajo la Categoría L7, una clasificación destinada a vehículos livianos que presenta algunas restricciones de circulación. Por esta razón, no están autorizados para transitar por rutas ni autopistas y su uso queda limitado a calles y avenidas.

En el caso del utilitario, dispone de frenos ABS, una capacidad de carga de 850 kilos y una velocidad máxima de 70 km/h, aunque no incorpora airbags.

En cuanto a los valores de comercialización, el vehículo urbano se ofrece con precios que van desde los u$s19.500 hasta los u$s21.000, mientras que el utilitario tiene un valor de 19.800 dólares en configuración pick up y de u$s21.300 en su variante Van.

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros para los vehículos y de ocho años o 120.000 kilómetros para las baterías, una cobertura que busca brindar mayor tranquilidad a los usuarios que decidan dar el salto hacia la movilidad eléctrica.