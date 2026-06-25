La "inflación verde" en los autos 0km y el dilema del dólar colchón

Históricamente, el ahorrista argentino esperaba un salto cambiario para hacer negocio con sus billetes guardados y cambiar el vehículo. Hoy, las listas en pesos suben más que el dólar y cayó el poder de compra de la moneda extranjera atesorada.

El mercado automotor se encuentra un momento de dudas e incertidumbre en el segundo semestre de 2026

El manual de supervivencia del consumidor argentino se quemó por completo. Durante décadas, la receta para comprar un auto fue exacta y repetitiva: ahorrar en dólares , esperar a que el tipo de cambio pegara un salto abrupto y correr a la concesionaria antes de que los precios en pesos se actualizaran.

Quien lograba esa triangulación hacía un buen negocio. Sin embargo, el escenario automotor actual muestra una realidad opuesta que desconcierta a la clase media . El fenómeno fue bautizado en las agencias como "inflación verde" : mientras que el dólar blue y los financieros (MEP y CCL) llevan meses estabilizados y orbitando la zona de los $1.480 a $1.500, las terminales automotrices continúan ajustando sus listas de precios oficiales mes a mes para no perderle pisada a la inercia de los costos locales .

Esta combinación de factores generó una trampa. Al estar el dólar quieto y los precios en pesos al alza , los autos se encarecieron notablemente medidos en billetes estadounidenses. Modelos de entrada de gama o del segmento chico , que históricamente se movían en la órbita de los u$s15.000 a u$s17.000, hoy superan la barrera de los u$s21.000 e incluso se acercan a los u$s23.300 al hacer la conversión al tipo de cambio oficial .

Para entender la magnitud del cambio, la evolución de los cuatro modelos más representativos del segmento chico entre septiembre de 2025 y junio de 2026 refleja los siguientes valores:

Chevrolet Onix LT Precio en septiembre de 2025: $27.477.900 pesos Precio en junio de 2026: $31.505.900 pesos Variación en pesos: +14,7% En dólares oficiales (septiembre de 2025): u$s 20.350 En dólares oficiales (junio de 2026): u$s 21.500



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Fiat Cronos Drive Precio en septiembre de 2025: $27.959.000 pesos Precio en junio de 2026: $32.700.000 pesos aproximadamente Variación en pesos: +17% En dólares oficiales (septiembre de 2025): u$s 20.700 En dólares oficiales (junio de 2026): u$s 22.300



Fiat Cronos.jpg Carros na Web

Toyota Yaris XS Precio en septiembre de 2025: $28.324.000 pesos Precio en junio de 2026: $34.200.000 pesos aproximadamente Variación en pesos: +20,7% En dólares oficiales (septiembre de 2025): u$s 20.980 En dólares oficiales (junio de 2026): u$s 23.300



Toyota Yaris.jpg Toyota

Peugeot 208 Active Precio en septiembre de 2025: $28.540.000 pesos Precio en junio de 2026: $33.600.000 pesos aproximadamente Variación en pesos: +17,7% En dólares oficiales (septiembre de 2025): u$s 21.140 En dólares oficiales (junio de 2026): u$s 22.900



Peugeot 208 Peugeot

¿Qué pasó entre ambos momentos? El caso testigo del Chevrolet Onix

Si se analiza en profundidad el comportamiento del vehículo que menos aumentó de la lista (el Chevrolet Onix LT), la distorsión cambiaria queda al descubierto:

En pesos: pasó de $27,48 millones a $31,51 millones (una suba del 14,7% ).

Medido en dólares oficiales: pasó de u$s20.350 a u$s21.500, registrando un aumento neto del 5,6% en moneda dura .

Medido al dólar blue: la escalada es todavía más empinada. Pasó de requerir unos u$s18.140 a demandar u$s20.900, lo que representa un incremento de casi el 15% en billetes físicos.

Un dato que llama poderosamente la atención: si alguien hubiera comprado este auto en septiembre de 2025, necesitaba u$s20.350 al tipo de cambio oficial; apenas nueve meses después, para comprar exactamente el mismo vehículo cero kilómetro, requería más de u$s21.500 oficiales. En otras palabras, el auto no solo subió en pesos por la inflación local, sino que se valorizó fuertemente en dólares, algo poco habitual en la historia reciente del mercado automotor argentino.

Radiografía del encarecimiento: ¿cuál subió más?

La tendencia se replicó en todo el segmento durante el primer semestre de 2026. Si bien las listas aumentaron por debajo de la inflación general en pesos, la quietud cambiaria provocó un encarecimiento generalizado en dólares. Con un dólar oficial que se movió de aproximadamente $1.350 en septiembre de 2025 a $1.465 en junio de 2026, las subas se ordenaron de la siguiente manera:

Toyota Yaris: Aumentó un +20,7% en pesos . En dólares oficiales el incremento fue del +11% (pasando de u$s20.980 a u$s23.300). Medido al dólar blue , el aumento se ubicó entre el 15% y el 20% .

Peugeot 208: Aumentó un +17,7% en pesos . En dólares oficiales subió un +8% (pasando de u$s21.140 a u$s22.900). Medido al dólar blue , aumentó entre un 15% y un 20% .

Fiat Cronos: Aumentó un +17% en pesos . En dólares oficiales subió entre un +7% y +8% (pasando de u$s20.700 a u$s22.300). Medido al dólar blue , aumentó entre un 15% y un 20% .

Chevrolet Onix: Aumentó un +14,7% en pesos. En dólares oficiales subió un +5,6% (pasando de u$s20.350 a u$s21.500). Medido al dólar blue, el incremento estuvo cerca del 15%.

Es decir, el Onix fue el que menos aumentó de los cuatro, mientras que el Yaris lideró las subas tanto en pesos como en dólares. Debido a que el dólar paralelo se movió todavía menos que el oficial, quienes dependían de los ahorros guardados en billetes físicos sufrieron el golpe de manera directa, viendo cómo prácticamente todos los modelos se encarecieron entre un 15% y un 20% medidos en la cotización informal.

El fin del mito del "canuto" y el nuevo mapa regional

Esto confirma una tendencia que se vio en gran parte del mercado automotor durante el primer semestre de 2026: los autos aumentaron menos que la inflación en pesos, pero se encarecieron severamente en dólares. La estabilización del tipo de cambio hizo que muchos modelos pasaran a tener precios similares —e incluso superiores— a los de otros mercados de la región, una postal completamente opuesta a la de la última década.

En aquel pasado (con hitos de volumen entre 2012 y 2013), la brecha cambiaria y las liquidaciones al dólar oficial beneficiaban a quien tenía billetes guardados. El mecanismo funcionaba porque muchos vehículos premium o tope de gama se liquidaban tomando la divisa al tipo de cambio oficial, lo que abarataba los autos en términos reales para quienes tenían billetes o capacidad de cobertura. Hoy, esa lógica se invirtió.

La consecuencia directa de este proceso asfixiante es el derrumbe del mito del ahorro "bajo el colchón". El comprador que guardó con esfuerzo u$s15.000 pensando que tenía asegurado un vehículo nuevo, hoy descubre con frustración que no llega a pagar ni las tres cuartas partes del auto más accesible del mercado. Quien decide gastar sus ahorros hoy siente que está entregando demasiados billetes verdes por un bien que se devalúa apenas pisa la calle.

Frente a esto, el mercado empieza a mostrar estrategias desesperadas. Algunas marcas importadas, que cotizan sus listas directamente en dólares estables, empezaron a volverse competitivas frente a los modelos de producción nacional o del Mercosur que aumentan en pesos de forma mensual debido a la inercia de los costos.

El consumidor se enfrenta al dilema definitivo de la economía de 2026: vender los dólares ahora para frenar la pérdida de poder adquisitivo frente a los bienes durables que no paran de encarecerse en moneda extranjera, o conservarlos bajo el colchón con la esperanza de una devaluación futura que vuelva a poner los precios de los autos en su histórico lugar.