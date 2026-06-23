Polémica por Luce, el Ferrari eléctrico: la marca rechazó versiones sobre beneficios para compradores

La marca italiana negó presiones comerciales vinculadas a su nuevo modelo y defendió su sistema histórico de asignación, basado en la relación con el cliente.

Ferrari salió a desmentir versiones que indicaban que la compra de su primer vehículo eléctrico , el Luce , podría influir en el acceso a futuras series limitadas . La aclaración llega en medio del fuerte debate que generó este modelo dentro del universo de la marca.

El encargado de fijar la posición oficial fue Enrico Galliera , director Comercial y de Marketing, quien aseguró que “sería un enorme error” condicionar a los clientes a adquirir un producto que no desean. Según explicó, una práctica de ese tipo podría afectar el valor de reventa y alterar la lógica del mercado de autos de lujo.

Ferrari mantiene desde hace años un esquema de asignación para sus modelos más exclusivos, donde tienen prioridad quienes poseen una relación consolidada con la marca , participan en eventos oficiales y conservan sus vehículos durante largos períodos.

En ese contexto, los datos reflejan la fidelidad de su base de usuarios: más del 80% de las ventas recientes corresponden a clientes que ya forman parte del universo Ferrari, y una porción significativa posee más de una unidad.

Ferrari salió a desmentir versiones que indicaban que la compra de su primer vehículo eléctrico, el Luce, podría influir en el acceso a futuras series limitadas.

El lanzamiento del Luce, además, marcó un punto de inflexión. Se trata del primer Ferrari completamente eléctrico, con una arquitectura inédita, cuatro motores y más de 1000 CV, además de incorporar cinco plazas reales, algo poco habitual en la historia de la marca.

La presentación del modelo también generó repercusiones fuera de la compañía. Figuras como Luca Cordero di Montezemolo expresaron dudas sobre el rumbo de la marca, mientras que el debut tuvo impacto en los mercados financieros.

A pesar de la polémica, Ferrari busca sostener su identidad: exclusividad, valor de marca y relación directa con el cliente, incluso en una etapa de transformación hacia la electrificación.