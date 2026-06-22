Automotriz china acelera su crecimiento y supera un nuevo récord mundial

La compañía alcanzó más de 1,5 millones de unidades entregadas en tiempo récord y consolida su presencia internacional impulsada por la demanda de vehículos eléctricos y su alianza con un grupo automotor global.

A poco de su desembarco oficial en la Argentina, la automotriz china Leapmotor logró un hito industrial sin precedentes al superar oficialmente las 1,5 millones de unidades entregadas a nivel global , consolidando su avance dentro del competitivo mercado de la movilidad eléctrica. El resultado refleja tanto el crecimiento de su capacidad productiva como el fuerte incremento de la demanda internacional.

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El dato cobra mayor relevancia si se analiza el ritmo de expansión: la compañía había superado el millón de unidades apenas ocho meses antes , lo que evidencia una aceleración notable en su volumen de producción y ventas .

Desde el inicio de sus operaciones en 2019, Leapmotor mantuvo una evolución constante. Alcanzó las 500.000 unidades tras más de cinco años de actividad y rápidamente duplicó esa cifra, superando el millón en 2025 y escalando a un nuevo nivel en tiempo récord.

Este salto se explica, en gran medida, por la conformación de una alianza estratégica internacional con Stellantis , que le permitió ampliar su red de distribución, logística y comercialización en mercados clave.

Desde el inicio de sus operaciones en 2019, Leapmotor mantuvo una evolución constante. Alcanzó las 500.000 unidades tras más de cinco años de actividad y rápidamente duplicó esa cifra, superando el millón en 2025 y escalando a un nuevo nivel en tiempo récord.

La firma basa su estrategia en ofrecer vehículos eléctricos que combinan innovación tecnológica, eficiencia y precios competitivos, lo que le permitió captar una base de clientes en rápida expansión a nivel global.

Plataformas inteligentes y expansión regional

A partir del uso de arquitecturas modulares y sistemas de software avanzados, los modelos de Leapmotor optimizan el rendimiento energético, la autonomía y el espacio interior, aspectos clave para competir en los segmentos de mayor volumen.

En paralelo, la compañía avanza con su expansión hacia América del Sur. En ese marco, prepara su desembarco en Argentina con un SUV compacto electrificado, con el objetivo de impulsar el crecimiento del segmento de vehículos sustentables en el mercado local.

El presente de Leapmotor refleja una tendencia clara en la industria: la electrificación global avanza con fabricantes que combinan escala, velocidad y competitividad, redefiniendo el mapa automotor internacional.