Esta provincia exigirá pago de patente a autos eléctricos e híbridos

Conocé cómo se organiza cada jurisdicción en relación al cobro de impuestos para este tipo de vehículos que se encuentran en mercado.

La expansión de estas tecnologías avanza en distintas regiones mediante incentivos fiscales y beneficios específicos.

Los propietarios de autos eléctricos e híbridos radicados en San Salvador de Jujuy comenzaron a enfrentar un cambio en materia tributaria . La capital jujeña dejó sin efecto el esquema de exenciones, que beneficiaba a este tipo de unidades luego del vencimiento de la normativa que otorgaba ventajas fiscales.

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La situación genera un escenario distinto para quienes apostaron por tecnologías de movilidad con menor impacto ambiental . La falta de una nueva extensión normativa dejó sin vigencia las exenciones que alcanzaban a los vehículos electrificados registrados en la ciudad.

Los contribuyentes que poseen unidades híbridas o eléctricas deberán contemplar nuevamente el pago de los tributos municipales correspondientes . La medida alcanza a vehículos de distintas categorías, que anteriormente accedían a beneficios específicos.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy contaba con un régimen especial destinado a promover la incorporación de vehículos impulsados por tecnologías alternativas . Ese esquema perdió vigencia luego de cumplirse el plazo previsto en la última extensión aprobada por las autoridades locales. La prórroga había sido establecida en 2024. El decreto correspondiente fijó una vigencia de dos años a partir del 15 de junio de ese año. Como consecuencia, el beneficio expiró el 15 de junio de 2026 .

La normativa contemplaba una exención total de la Tasa por Seguridad Vial y Señalética. El régimen también otorgaba beneficios vinculados al Impuesto Automotor para determinados vehículos electrificados. La reglamentación alcanzaba a unidades livianas y pesadas equipadas con motores híbridos eléctricos serie-paralelo y a vehículos totalmente eléctricos. La aplicación de las exenciones requería la validación de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

Cuánto sale la patente

La normativa que perdió vigencia contemplaba exenciones y beneficios sobre distintos tributos municipales. Sin embargo, la información oficial difundida hasta el momento no detalla los montos que deberán afrontar los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos, tras el vencimiento del régimen.

Para un automóvil de gama baja, los valores anuales son:

Córdoba: $71.349

Buenos Aires: $83.940

Ciudad de Buenos Aires: $156.710

Río Negro: $293.790

Para un vehículo de gama media, los importes ascienden a:

Córdoba: $271.962

Buenos Aires: $418.751

Ciudad de Buenos Aires: $855.302

Entre Ríos: $974.144

Los vehículos de gama alta afrontan una patente promedio nacional de $2.344.287 por año.

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Reglamentación en otras provincias

El caso de San Salvador de Jujuy contrasta con otras jurisdicciones que mantienen incentivos destinados a fomentar la electromovilidad, mediante beneficios fiscales. Distintos gobiernos continúan aplicando herramientas orientadas a estimular la incorporación de vehículos con menores emisiones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva un esquema de exenciones para los vehículos totalmente eléctricos. Las unidades impulsadas exclusivamente por energía eléctrica mantienen una exención del 100% en el pago de patentes, sin límites de tiempo ni restricciones vinculadas con la valuación fiscal.

Los vehículos híbridos radicados en la Ciudad de Buenos Aires acceden a un tratamiento diferencial. El régimen contempla una exención inicial durante los primeros 12 a 24 meses, desde el patentamiento y posteriormente aplica reducciones escalonadas hasta alcanzar el pago total del tributo.

El esquema vigente para los híbridos contempla los siguientes beneficios:

exención total durante los primeros 12 a 24 meses

reducción del 60% en la etapa siguiente

reducción del 40% en la etapa posterior

reducción del 20% antes del pago pleno

pago total de la patente a partir del quinto o sexto año según la valuación fiscal

Los vehículos eléctricos comprendidos dentro de la Categoría L también acceden a la exención total de patentes en la Ciudad de Buenos Aires. El trámite correspondiente ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA) debe ser gestionado por el fabricante o representante comercial de la unidad.